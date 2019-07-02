新黨推「統派」楊世光選總統 揚言當選將把蔡英文繩之以法

2019-07-02 11:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新黨今日召開記者會正式宣布，新黨青年團團長楊世光代表新黨參選2020總統。楊承諾當選總統後，將把總統蔡英文繩之以法，每年更要引進一萬名中國人來台居住，所有對美軍購全部打8折。

新黨黨主席郁慕明表示，新黨作為一個政黨，應該推出總統候選人，有些人會說新黨在亂，會推派候選人出來就是因為社會太亂了，這社會只能說獨、不能說統，所以新黨要站出來表達統一理念和立場。

郁慕明強調，新黨是合法政黨，推出總統候選人理所當然，要推出曾擔任新黨秘書長的楊世光參選總統，不僅是站在新黨立場，也是讓支持「和統保台」朋友能有更好選擇，更象徵著世代交替。

楊世光表示，中華民國要改變、中華民國要發展，台灣真實問題是所有政黨和政客都不講實話，「我是統派，我是男人，誰是獨派，誰是女人」，台灣最核心問題是兩岸議題，「我支持統一，我是男人！」

楊世光指出，他很想知道對手是男的，還是女的？到底支不支持獨立，鴻海董事長郭台銘說小孩國家講，但台灣問題不是在奶粉、尿布，真正問題是房價太貴，導致民眾不敢生。

楊世光批評，「蔡英文沒有資格講下一代，因為蔡英文沒有下一代，蔡英文你20年以後就死了」，沒有資格、能力、經驗去談下一代，只有有下一代的楊世光有資格。

楊世光強調，如果他明年當選中華民國總統，要把「台灣毒瘤」蔡英文繩之以法，徹查蔡英文違法違憲做為，蔡英文下台之際就是進入大牢，把蔡英文抓起來就是第一件要做的。

他指出，他每年要大量引進1萬名大陸人才來台灣居住，代價是一個人800萬元，1萬人就有800億元。還有蔡政府推動潛艦國造非常荒謬，台灣守3天和守3個月有什麼差別，人死一次和死幾次有差嗎？他當選總統後，對美軍購都打8折，談不到他就下台。

他談及學貸議題更淚訴，許多人一輩子繳完學貸、房貸沒有了夢想，自己有幸還完學貸、房貸，更加入了新黨，反觀蔡英文不知道8歲小孩很擔心尿床，18歲小孩擔心訂不到包廂，28歲朋友擔心學貸何時還完，38歲民眾擔心房貸何時繳清，48歲的人擔心中年失業，58歲的人擔心退休生活，68歲的人卻只擔心選不上總統。

針對要如何完成連署取得參選資格？楊世光表示，連署會按照中選會公告的方式進行，預定在9月啟動，希望民眾能多支持。

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