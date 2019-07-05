美智庫：台美國防高層會談 可能變「新常態」

2019-07-05 00:29

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港《南華早報》4日報導，美國紐約非營利組織「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）智庫在2日公布的一份報告中指稱，隨著五角大廈尋求和台灣的關係更緊密，美國與台灣國防官員間的高層會談，可能變成「新的常態」（new normal）。

NCAFP於6月11日至12日在紐約市舉行年會，來自中國及美國的學者和官員出席，包括中國國務院台灣事務辦公室副主任陳元豐等國台辦官員。前述報告提到，美國國防部想在軍售中（扮演）一個更重要、實質的（substantive）角色……諸如台灣的國家安全會議秘書長李大維與白宮國安顧問波頓間的「公開」高層會談，可能成為新常態。

李大維5月份訪問美國期間和波頓會晤，這種美、台國安高層官員間的會晤乃40多年來頭一遭，亦觸怒北京當局，5月時的「李波會」也許是前述新常態的跡象。儘管美國未正式承認台灣為一個獨立國家，惟根據「台灣關係法」，在法律約束下，華府得提供台灣自衛的方法、手段。

該報告寫道，在美國國內對中國的負面情緒升高下，（美國國內）對台灣的支持（力道）也隨之增大。不過，美國總統川普目前仍被認為是該可能的新常態的一股「煞車」（restraining force，抑制力）力道。即使他經常對北京當局採取挑釁、具攻擊性（aggressive）的立場，但該報告指稱，他至今其實是（華府內部）在台灣（議題）上的一股煞車力道，為約束川普政府內其他傾向更進一步的成員，他已插手了幾次。

一名未具名的美國代表說，川普不願（更進一步）的原因，或許經濟的（原因）多於政治的（原因）。該代表還說，據說台灣市場的（規模）大小，至今未打動（impress）川普。

不過，無論這些美國代表的意見，川普在他任期前2年批准的對台軍售，都比其前任的歐巴馬與布希（George W. Bush）多。

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