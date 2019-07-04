批郭學會中國「假、大、空」 學者：郭台銘開始被檢驗了

2019-07-04 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統提名初選「國政願景電視發表會」昨（3日）在台北市台大醫院國際會議中心登場。各候選人數度言詞交鋒，互不相讓，朱立倫更頻頻對郭台銘的政見提出一針見血的批判。對此，台師大政研所教授范世平指出，先前大家都把焦點對準韓國瑜，現在，郭台銘也開始被檢驗了。

朱立倫昨日在政見發表會中主攻郭台銘育兒「0到6歲國家養」政見，他替郭計算，0到6歲郭家養，郭家財產只能挺一年，6大基金已是專款專用，不能拿去花在別的地方，而且，0到6歲的兒童目前是121萬人、不是郭董講的108萬人。這些計算，踢中郭董「0到6歲國家養」政見財務缺口的要害，讓郭董不得不回防。

范世平表示，之前大家都把焦點對準韓國瑜，因為談郭台銘的收視率都不好，現在郭的支持度增加了，大家也開始檢驗郭了。郭台銘昨天再度喊「0-6歲國家養」，還說「散盡家產在所不惜」。范世平質疑，郭不是說這個政策的錢絕對沒問題嗎？不是要徵富人稅嗎？不是要搞主權基金嗎？怎麼還要用到自己的家產呢？這不是自相矛盾嗎？

范世平批評，郭台銘大概在中國待久了，也學會了「假、大、空」那一套的手法。習近平不就是拿著「一帶一路」、「亞投行」到處呼嚨嗎？到每一個國家都講，大家也都信以為真。但「一帶一路」現在怎麼樣？「亞投行」又如何？

范世平說，郭台銘也是拿著鴻海到處說要投資，結果呢？他說要投資威斯康辛州，結果未如預期，才被川普叫到白宮去問話。2016年他在股東會上氣魄的說「我要告訴各位，（股價）沒有做到200，我不退休，好不好！」，結果呢？

最後，范世平將苗頭指向韓國瑜表示，雖然韓終於可以輕鬆一點了，但他昨天說「庶民經濟」要搞謝東閔時期的「家庭即工廠」，姑且不論台灣還有多少人認識謝東閔，都已經機器人時代了，台灣人還要在家裏做手工，做小聖誕樹？韓的草包已經獲得國際認證了。

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