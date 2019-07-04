旅外急難救助一年近8千件 外交部：6成是丟護照

2019-07-04 12:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕領務局長陳俊賢今天說，去年統計處理急難救助案件共7892件，其中有62％是護照遺失，另包括在國外緊急就醫、被逮捕拘留或其他行政協助。陳俊賢建議國人加入領務局LINE官方帳號好友，也建議旅外投保適當保險，做為國外旅行的安全保障。

領務局在2016年7月，結合外交部縮寫「MOFA（魔法）」與領務局縮寫「BOCA（波鴿）」的諧音，推出「魔法波鴿」作為吉祥物，也是領務局代言人，至今已經滿3歲。

領務局長陳俊賢今在外交部例會中表示，去年台灣赴國外旅遊達1664萬人次，統計處理急難救助案件共7892件，其中有62％是丟護照，其他案件包括國外就醫8％、被逮補拘留7％及其他行政協助等。陳俊賢建議國人出國旅遊投保適當保險，也推廣加入領務局Line，作為國外旅行的安全保障。

為了讓更多的民眾認識「波鴿」、推廣領務局服務，領務局近期特別推出「魔法波鴿的喜怒哀樂」貼圖限時免費下載活動，在6月28日到7月28日期間加入領務局LINE官方帳號好友（ID:@boca.tw），就能免費下載「魔法波鴿」的16組心情貼圖。且貼圖還有票選活動，只要參加投票，7月9日將公開抽出兩張機票贈送！

陳俊賢說，推出貼圖前領務局Line已有104萬好友，如今推出不到一個禮拜，已經吸引了60萬的「新鴿粉」，是中央政府機關創設的LINE官方帳號中，下載人數最高的帳號之一。

領務局Line帳號擁有六大功能，包括急難救助、旅遊警示即時通知、英日韓泰印越馬義西葡德法俄阿等14個語言翻譯、申辦護照說明、出國登錄與查詢所在地外館。

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