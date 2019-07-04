雙城論壇致詞 柯文哲重申兩岸一家親、5個互相

2019-07-04 10:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北、上海城市論壇今天上午在上海金山假日酒店登場，台北市長柯文哲在開幕式致詞時，重申兩岸一家親、五個互相，不過在2017年引發軒然大波的「兩岸命運共同體」、「床頭吵、床尾和」，這次則未再提。

柯文哲致詞表示，本屆台北上海雙城論壇以「創新、合作、未來」為主題，聚焦在兩市市民所關心的經貿、創新、及產業交流。此外，他進一步指出，透過本屆的雙城論壇，擴大合作範圍，跨出上海市，走訪長江三角洲的崑山與洋山港。長三角是中國大陸第一大經濟圈，生產總額佔全中國20%。而雙城論壇是目前兩岸間唯一的正式溝通平台，擴大相關領域雙方交流的區域範圍，將有助於兩岸更進一步的互動與合作。

他提及，2015年初次上任台北市長以來，強調擴大民間參與，由官方與民間的產學代表共同討論，雙方迄今已在青年創業、社區醫療、智慧城市、文化、青年交流、環保、民生服務、公共住宅與都市更新、醫療產業等議題進行相當廣泛的意見交流。由官方搭建對話平台的模式，匯入民間的觀點，創造了兩岸城市交流新型態，不僅擴大論壇的民間社群參與，亦將分論壇主題深化至兩市的焦點市政議題，並提供彼此參考學習的相關經驗。

柯文哲表示，當初舉辦雙城論壇的初衷，就是希望透過推動兩市的交流，讓兩邊的人民有更多認識和交流的機會，藉此來增加善意，讓兩岸關係可以朝正面發展。兩岸的交流必須要有延續性，和政策的穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。

他強調，一向認為要「促進交流、增加善意」，秉持「互信的態度」及「兩岸一家親」的理念，彼此「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，只要是有利於增進雙方人民福祉，只要是有利於推動兩岸關係和平發展，身為台北市長的他都會盡最大努力去做。

柯重申，推動兩岸交流的目的，就是想讓大家可以和平相處，讓人民過好一點的生活，畢竟兩岸和平發展還是兩岸人民共同的期望。當然，彼此間有隔閡一時不易解決，但這些問題不應影響兩岸的合作交流。

「尤其目前居住在大陸的台灣民眾有200萬人，而大陸人士也有近40萬人居住在台灣，每年更有上百萬的商旅人士到台灣參訪。」柯文哲認為，在往來如此密切的現實下，雙方更應該要維持良好的互動關係，就像雙城論壇的舉辦，讓台北與上海可以學習對方的優點和強項，共榮互利，雙贏互惠。

他在致詞最後再次說，回首雙城論壇，十年有成。這證明了只要把人民的福祉擺在第一位，任何的問題都可以共同來面對，共同來解決。而展望未來，希望台北與上海這兩個兩岸最開放進步的城市，能夠持續友善交流並深化彼此的合作關係，造福兩地的市民。也期盼雙城論壇這一個行之有年的交流平台，能成為未來兩岸交流的典範模式，為兩岸關係的和平穩定營造一個契機、開啟新頁。

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