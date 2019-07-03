「邀督導民調」被王金平批轉移焦點 吳敦義：焦點是王提的

2019-07-03 20:09

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨今晚舉辦2020總統選舉黨內初選電視辯論會，國民黨主席吳敦義稍早進入會場，被媒體詢問，要找立委王金平當初選民調總督導，王卻說「轉移焦點無法解決問題」。對此，吳敦義回應，焦點是王提出的，王告訴我們說民調是很重要的事，有一些是不能夠不小心的。

吳敦義接著指，國民黨民調執行小組召集人黃德福，過去王金平擔任民間團體董事長時，黃就是其秘書長，如王對民調有一些顧慮，請王作督導，是尊重王，不是轉移焦點。他說，現在是真正針對焦點解決問題，希望王院長不要只提問題，希望能做監督，使得民調過程完全排除王疑慮，這樣才是良好處理，希望王督導下民調過程更完美無缺無缺。

稍早王金平發出標題為「轉移焦點，無法解決當前的危機」的聲明，指黨中央至今仍不知奇奇怪怪的初選，已出現危機。他全篇聲明，白紙黑字，從未質疑民調不公與否，而是指出三大危機。

王金平說，一、各陣營相互質疑民調不公被做掉，這絕非金平一人所言，不處理行嗎？轉移焦點，不能化解危機。二、此次民調方法，勢必引起各陣營支持者的疑慮，避免發生以訛傳訛，毀掉初選，不解釋行嗎？轉移焦點，不能化解危機。三、雙雄選情緊繃，僅有3至5％關鍵勝負，提供綠營可操作空間，結果國民黨提名人，可能造成由民進黨決

定的荒謬，不處理行嗎？轉移焦點，不能化解危機。

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