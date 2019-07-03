台東218筆日本幽靈土地！將收歸國有、劃編原住民保留地

2019-07-03 14:42

［記者黃明堂／台東報導］台東縣東海岸竟有日本幽靈單位土地！長濱鄉有兩百多筆土地登記的所有人為「財團法人台東獎學會」，這是日治時代的社團，早已不存在，最近由地政單位認定為「日產」，並收歸國有，劃編原住民保留地，由原住民承租。

民進黨原住民立委陳瑩昨天在臉書說明這件事，強調經她努力多年，終於讓解決日產土地與原住民之間的爭議；國民黨立委鄭天財今天在成功鎮及長濱鄉各辦一場說明會，邀相關單位向土地使用人說明沿革，及即日起原住民可持相關証明，到公所辦理承租。

鄭天財說明，台東獎學會是日治時期在台東廳所成立的財團法人，以放租土地收取租金方式，籌措財源資助辦學，但日本撤台、國民政府來台，這些土地因為是財團法人所有，並未被收歸國有，一直登記在「台東獎學會」名下，但這個法人並未立案，也就是根本沒有這個組織存在。

這些土地權屬不明的土地，數十年來都由原住民使用，既非國有，也非私有，也無法劃入原住民保留地，造成目前的使用人無法充分利用土地，因此尋求立委陳瑩及鄭天財協助，最近解套，先由地政機關認定為日產，接收登記為國有，接下來，使用者可憑租約、頭目証明等相關佐証，向公所登記承租。

陳瑩指出，成立於日治時期昭和19年的「台東獎學會」，在成功與長濱共登記有218筆總計數十公頃的土地，散布在八桑安、僅那鹿角、膽曼、烏石鼻、堺橋等部落，由族人使用土地，早期有立租約，後期族人雖不須再繳交租金，卻遲遲無法增劃編為保留地。

陳瑩說，她從2016年就開始努力協調這個案件，過去使用「台東獎學會」土地的族人終於可以拿回土地，國民黨執政沒有辦法處理的問題，小英政府解決了。

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