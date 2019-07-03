陳文成檔案38年不見天日 朝野立委轟國安局不解密

2019-07-03 11:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陳文成命案真相至今未明，行政院促轉會日前向國安局調閱檔案，卻遭國安局以「國家機密永久保密」為由，拒絕提供，38年來檔案不見天日；對此，朝野立委受訪批評，國安局應盡快將陳文成檔案解密公開。

陳文成命案歷經2次監察院調查、4次刑事司法體系偵辦，至今疑點重重，無法完整說明死前行蹤、死因。

促轉會主委楊翠昨晚出席「陳文成事件38週年紀念晚會」致詞表示，陳文成事件發生後，陳文成穿著藍色襯衫被帶走，已是台灣歷史最痛的身影，案發後，家屬還遭情治單位騷擾，「那時代有千千萬萬個陳文成，因這樣的國家操作，犧牲生命或權利。」

據了解，促轉會得知國安局有一批未公開的陳文成相關檔案，日前經向國安局調閱，卻被國安局以「國家機密永久保密」為由拒絕提供，讓陳文成命案的真相釐清陷入瓶頸。

促轉會表示，檔案是釐清案情的基礎資料，促轉會成立1年來重新盤點檔案卷宗，檢視情治單位資料，也就取得檔案資料，以陳文成行蹤為主軸，製作陳文成赴美後至死亡前的大事記，但因欠缺國安局相關檔案，導致大事記完整及精確性受影響，甚至是妨礙案件真實的發見。

時代力量立委徐永明批評，現在立法院臨時會排審「政治檔案條例草案」，國安局另一方面卻拒絕解密，總統蔡英文應出面做出宣示，不要放任國安局杯葛轉型正義。

徐永明指出，陳文成命案是社會關注的重要政治案件，若能解開陳文成命案真相，其他更困難的林宅血案等才有機會，總統不只在國防領域表現出色，也應更重視轉型正義，未來在審「政治檔案條例」時，時代力量將提附帶決議，要求國安局將陳文成命案、林宅血案等政治案件予以解密公開。

民進黨立委賴瑞隆表示，陳文成命案檔案是非常多年前的資料，沒有所謂國家安全問題，國安局必須公開讓民眾了解。

賴瑞隆提及，國安局檔案歷至今無法公開，可以透過立法方式，要求相關單位必須解密，讓已經是歷史資料的政治檔案公開透明，才能回應人民期待。

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