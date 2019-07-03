8大情治系統個資全都露？政院：僅一般行政人員個資

2019-07-03 11:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕週刊披露，銓敘部公務員59萬筆個資外洩事件，竟連國安局、軍情局、調查局等8大情治系統個資全都流出，疑似被中國掌握。對此，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今日受訪表示，外洩原因為木馬病毒攻擊，不過國安局等遭外洩個資屬於一般行政人員，情治人員的資料並未外洩，週刊報導太過於聳動。

據了解，由美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭等國組成的五眼聯盟（Five Eyes）在6月22日提供情資給我國政府，告知有銓敘部59萬筆公務員個資被張貼在美國的網站論壇，凡舉身分證字號、姓名、手機電話、服務機關單位全都外流。

谷辣斯指出，政院所掌握訊息與週刊報導不一樣，其實被洩漏的資料是2005年至2012年「一般公務員個資」，並沒有危及國安人員或情治人員個資。

谷辣斯提及，並非週刊報導那樣，有所謂情治人員個資外洩，那些國安局的個資，全部都是一般行政人員，國安局內部也有一般的行政人員，就像政院發言人姓名、電話等個資被外洩，但這無關情治人員的資料。

谷辣斯強調，個資遭洩漏時間是在2012年，洩漏原因相關單位研判是「木馬病毒攻擊」，因為木馬程式入侵資料就一直流出去，在2012年之後就沒有個資再外洩。

谷辣斯說明，政院資安處已掌握相關訊息，當銓敘部通報後政院資安人員也進駐考試院，馬上就封存伺服器比對電子軌跡，所以確認出洩漏時間在2012年6月，被洩漏資料是2005年至2012年期間的個資。

相關主機第一時間都被下線封存，並列為國安單位偵辦證據，資安單位根據電子軌跡分析出其犯罪手法，明顯是「境外勢力很常善用的手法」，國安單位也在進一步調查。

谷辣斯指出，外洩的資料確實是個資，但不是外界所說是情治單位機敏資料，境外勢力是否為中國還在調查當中。

針對外些個資名單中，尚有2萬多名公務員仍在原職位任職，谷辣斯提及，銓敘部已經在第一時間依資安危機通報處理程序，通報知會相關當事人留意。

谷辣斯強調，國安及資安單位初步已掌握樣態，接下來將加強國安和資安防範。

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