8大情治系統個資爆外洩 馬政府時代疑已被中國掌控

2019-07-03 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕銓敘部資安漏洞事件，約有59萬筆文官個資外洩，週刊報導，國外網站揭露這起重大資安事件後，行政院緊急調查，發現遭洩的個資還包括國安局、軍情局、調查局、警政署、檢察、海巡、政風及憲兵等8大情治系統，個資全部流出，且中國可能已在馬政府時代就掌握該份機密檔案。

《鏡週刊》報導，6月22日，行政院高層收到美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭等國組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）提供的情資，發現有高達59萬筆文官服務單位、職稱等個資外洩。銓敘部在事發4天後對外揭露此事，但僅透露是一般文官個資，但事實上8大情治系統人員，包含身分證字號、本名、行動電話及服務單位全都流出，扣除重複洩露，仍有24萬筆，其中有2萬8000名官員仍在原單位任職。

報導提到，目前洩露的59萬筆官員個資，仍張貼在美國RAIDFORUMS（突襲論壇）上，供網友瀏覽。其中堪稱情報作業的最核心人士、國安局三處王姓處長及人事處謝姓處長，個資也被洩露在網站上，兩人均為國安局的靈魂人物，對外化名掩護，早被中共列為優先誘捕對象。

《鏡週刊》報導，國安局透過管道調查，發現在網站販售該個資的貼文者，從中國申請Gmail信箱，再透過此信箱申請成為突襲論壇會員，研判中國已經掌握此機密檔案，且遭洩出的59萬筆公務員個資，僅在網站上販售10歐元，僅約新台幣350元。

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