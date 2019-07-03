柯文哲赴上海出席雙城論壇 盼促進兩岸對話

2019-07-03 09:49

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台北市長柯文哲今晨搭機前往上海參加雙城論壇，他在行前表示，他在兩岸關係上主張「五個互相」，要互相認識，互相了解，互相尊重，互相合作，最重要的要互相諒解。他並指出台灣價值就是「民主自由，多元開放」，這個現有制度和生活方式就是台灣民眾最在意的，必須予以尊重，中國人民對於民族復興的渴望，與台灣人民最在意的民主自由有極大的落差，這也顯示「五個互相」的重要性。

柯文哲上午在台北市議員鍾小平、林國成等人陪同下搭乘華航班機前往上海參加雙城論壇，柯文哲在行前發表聲明表示，在兩岸之間緊密互動的狀態下，雙方應有正式的溝通管道，才能在有問題的時候，可以當面直接討論並解決，就兩岸目前的僵局來說，必須想辦法緩和當前的局面。

柯文哲說，兩岸之間確實存在很多問題，但不應讓這些問題影響兩岸的合作交流及和平發展，有交流才有善意，有善意才能夠去化解僵局。就算沒有真正解決問題，也可以增加彼此諒解的空間。

他說，兩岸關係上他一向主張「五個互相」，要互相認識，互相了解，互相尊重，互相合作，最重要的要互相諒解。兩岸不管在文化或經貿上，現在都是互動頻繁關係密切，但政治上的長期分隔已超過一世紀，雙方有隔閡也是預料中的，所以應該以更多的時間，用更寬容跟體諒的心態來看待彼此的歧異。

柯文哲提到，中國自改革開放以來，經濟成就舉世矚目，30年來GDP已成長9倍，已躍升世界第二大經濟體，並且基本上達到了脫貧。在中國歷史上，人人有飯吃的朝代沒有幾次，所以中國在經濟上的成就必須予以肯定。但經濟的成就，卻跟政治上的進步存有太大的落差。這方面，台灣過去30年的發展經驗，可以作為大陸的參考。

柯文哲表示，他相信的台灣價值，就是「民主自由，多元開放」，這個現有制度和生活方式就是台灣民眾最在意的，必須予以尊重。大陸人民對於民族復興的渴望，與台灣人民最在意的民主自由有極大的落差，這也顯示「五個互相」的重要性。

他指出，健保制度是台灣了不起的成就，是台灣的驕傲，台灣也沒有理由被排除在世界衛生防疫體系之外希望能夠比照過去成功的模式，以觀察員的身分出席世界衛生大會（WHA）；還有國際民航組織（ICAO），也希望可以比照過去的例子再次參與。台商權益的保障，除了投資保障外，也要落實兩岸在2012年由海基海協兩會所簽署的「海基會與海協會有關「海峽兩岸投資保障和促進協議」人身自由與安全保障共識」，除了保障當事人應有的權利，也應該給台灣家屬有合理的權利去探視受關押的家人。

柯文哲表示，兩岸之間目前已無正式溝通管道，因此希望能藉由雙城論壇的機會，向對岸表達台灣民眾目前比較關心的議題，讓對方多了解台灣民眾的想法跟需求，相信有助於化解目前的僵局。

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