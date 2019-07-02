反送中延燒 市議員籲柯P：出席雙城論壇應捍衛國家尊嚴

2019-07-02 21:25

〔記者楊心慧／台北報導〕香港反送中抗爭持續延燒，香港示威者昨天進入立法會大樓占領議場，遭到警方強勢驅離，而台北市長柯文哲將赴上海出席雙城論壇，民進黨、時代力量都認為，柯文哲到中國必須要為香港講話，向中國表達民主價值的重要性。民進黨議員許家蓓呼籲，柯文哲需謹記身為台灣首都市長的本分，捍衛國家尊嚴與主權。

時代力量黨團總召林穎孟說，希望柯文哲這次去中國，能和中國官員談香港反送中事件，表達民主價值的重要性，盼柯市長藉由雙城論壇兩城市的交流，能把台灣自由、民主、人權的價值告訴中國。

民進黨團總召張茂楠說，柯文哲必須要為香港講幾句話，應呼籲中國重視香港民主化的成果，了解民主的真諦跟可貴，中國必須檢討常用霸權去看待鄰近的國家。

民進黨議員許家蓓說，香港七一反送中占領立法會議場，顯示港人追求民主自由的決心，卻遭港警強勢驅離，可看出中國所謂民主自由與一國兩制都是「玩假的」，專制獨權才是中國真面目，在全世界唾棄中國政府背離人民的同時，柯市長卻堅持投向中國懷抱，實在令人遺憾，她只能呼籲柯市長出席論壇時，一定要謹記身為台灣首都市長的本分，捍衛國家尊嚴與主權。

不過，民進黨議員王世堅則認為，過去柯文哲常和中國「眉來眼去」，甚至被國台辦公開讚賞，根本就是中共金孫，不指望他去中國幫香港講話，「柯文哲有哪次批評中國的蠻橫？」

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