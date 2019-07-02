國民黨總統初選8～14日電話民調 「當天爭議當天解決」

2019-07-02 22:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天下午邀集5位總統初選參選人陣營召開民調執行及觀察說明會會議，會中確定調查過程若遇有爭議電話、訪員公正性等爭議個案時，將以當天問題當天解決為原則，因此8日至14日執行民調作業現場，除了各陣營指派觀察員監督外，5位參選人還要以委託書委託足以代表本人意志的代表在場參與協調。

至於朱立倫陣營提出，如果5家民調機構最後統計結果出現極端值是否應該剔除？以及參選人支持度只有如0.001的極微差距時，是否啟動複核機制？經討論後仍決定依照既有作業要點規定，各參選人支持率直接取5家民調機構所得平均值計算。

會中還決議，民調執行期間，各參選人陣營一律不得有電話拜票的行為，確認6月24日已經律師見證並彌封的民調電話資料庫（母體）存取自「107年中華電信住宅電話資料庫」，總筆數為644萬6977筆，6日上午抽樣會議統一抽樣出總計40萬筆，分為5套、每套8萬筆的電話樣本，為8日至14日期間5家民調公司執行電訪的依據，至於最後成功樣本與原始電話樣本的比對查驗事宜，國民黨民調執行小組於6日當天統一抽樣時再向各陣參陣營說明。

為了確保抽樣公正性及消除人為作弊疑慮，依照國民黨民調執行小組規劃的流程，6日當天會先確認「107年中華電信住宅電話資料庫」是否彌封完整並進行拆封，接著電話資料庫將分別匯入5台抽樣電腦，匯入前要先確認5台抽樣電腦磁碟、抽樣系統清空，確認各縣市公民數比例後即執行電訪系統抽樣程式，5台電腦再各自獨立抽出5套各8萬筆尾數末兩碼隨機的電話樣本，並分別獨立轉出樣本，存入5份磁碟，然後5份磁碟再進行套間重複核對，重複樣本由系統自動刪除並增補，最後產生樣本總計5套40萬筆，並依序建立流水號，再由中央選監小組代表分別抽出5家民調公司使用樣本。

8日至14日民調執行期間，5家民調公司每天從18:30開始執行電訪，當日民調原始資料磁碟要複製成3份，分別由民調執行小組、中央黨部及民調機構保存，每家民調公司7天要完成至少3000份有效樣本，14日完成原始資料檔合併彌封，15日統一在國民黨中央黨部進行資料拆封、加權處理、輸出報表統計作業，隨即召開記者會公佈民調結果。

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