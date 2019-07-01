台灣再不濟也不可找韓當總統！ 沈富雄列11點原因

2019-07-01 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（30日）結束全台一週一造勢的行程，希望在本月中進行的總統初選民調能勝出。但前立委沈富雄以「豈可找韋小寶當領導人」為題，在臉書列出11個理由，表示台灣再不濟，也不可找被喻為「韋小寶」的高雄市長韓國瑜當總統。

前新北市長朱立倫日前參觀金庸武俠特展時，表示韓國瑜雖自比為令狐沖，但他認為韓比較像韋小寶，還滿可愛的，口若懸河，很會講話。對此，沈富雄今（1日）在臉書列出11個反對韓國瑜的原因，並呼籲選民「台灣再不濟，也不可找這號人物當總統」。

沈富雄指出，總統大選沒有「單輸」與「雙輸」的問題，只有「險勝」與「大輸」的後果，國民黨既輸總統也輸國會才是「代誌大條」，而且「民粹式的總統固然可怕，無知的領導人更是可怕！」

沈富雄還批評，韓國瑜曾說「4000億美元外匯存底在握，國家不怕破產」，這根本是無知中的無知，因為台灣能有巨額外匯數字，是全民努力賺外匯、央行刻意阻升助貶以助長出口的結果，這不僅造成人民長達20年低薪，這種畸形累積的人民財富更不能用來救國家之窮。

沈富雄認為，救亡圖存的唯一正道是「逆轉過去20年的錯誤」，台灣應該經濟轉型、產業升級，藉此脫胎換骨、水漲船高，此外也要讓資金回流，旅外資金超過50兆台幣，最後趁著「大象打架」的關鍵時刻讓台灣再起，不僅幫老美達標、助老中轉型，也拉自己一把。

沈富雄臉書原文如下：

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