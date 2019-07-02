郭董別氣！館長「舉雙大拇指贊成」藍營推派韓國瑜

2019-07-02 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人館長陳之漢1日與國民黨籍鴻海董事長郭台銘共爬象山，晚上繼續一起直播，但郭離開後，陳立刻開直播指出，「不知道郭董會不會生氣？」，但自己「舉雙大拇指贊成」國民黨派韓國瑜出來競選2020年總統大選，理由在於「會看到什麼叫做『差距極大』的票數。」

館長1日晚間結束與郭台銘的直播節目後，沒多久就又開直播談論心得，他表示：「郭董一直說他很有信心，百分之九九點九percent，可是我真的觀察下去，覺得國民黨這一次很難說，我就在等看這場戲啦，就是，網內互打先打到爽，國民黨想輸，我還是一句老話，你想輸的話派韓國瑜就對了。」

陳之漢說：「大家都希望你派韓國瑜出來就對了，如果這一屆派韓國瑜出來，我舉雙大拇指贊成，因為你會輸得很慘，絕對是輸很慘」，館長認為，「如果韓國瑜代表國民黨出來參選，你會看到年輕人超過20歲的，有史以來最高的投票率會出現在2020（年）。」

陳之漢強調，「如果這次郭董沒選上，如果啦，當然他是說百分之九十九點九，那不知道郭董會不會生氣？那會不會脫黨參選我不知道，其實我想問這個，但是今天晚上沒機會問到，那如果韓國瑜他今天代表高雄市出來，我絕對跟你講，你會看到什麼叫做『差距極大』的票數，你真的相信我，真的真的真的，如果國民黨你非得這麼做的話，那2016的事情不但會重演，而且還會輸得更慘。」

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