接見貝里斯總督訪團 蔡總統：盼持續深化兩國各項合作

2019-07-02 16:41

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統今（2）日上午接見貝里斯總督楊可為（Colville Young）爵士訪問團，並與總督共同見證我國法務部長與貝國檢察總長身兼法務部長簽署《中華民國（台灣）政府與貝里斯政府廉政合作協定》，盼持續深化兩國各項合作，促成更緊密的夥伴關係。

總統致詞時首先歡迎楊可為總督及訪團成員來到總統府，並表示，今年10月，台灣和貝里斯建交就滿30週年，兩國規劃了一系列的慶祝活動。在這個值得紀念的一年，非常歡迎楊可為總督率團來訪，展現兩國誠摯友好的情誼。

總統說，去年8月，她到貝里斯訪問時，受到楊可為總督熱情的接待，並且獲贈最高榮譽的「貝里斯勳章」。她要再次表達最深的感謝，也很高興還不到一年的時間，可以在台灣接待楊可為總督。

總統提到，過去這段時間，台灣和貝里斯的合作更加密切，包括擴大醫療合作、提供職業訓練等。在投資貿易方面，過去兩個月，台灣連續組團到貝里斯考察旅遊商機和觀光投資。接下來9月，還有海鮮產業採購團將到貝里斯。我們也非常期待今年11月在貝里斯第一次舉辦的台灣商展，能夠順利圓滿，創造更多的合作商機。

總統表示，非常高興台灣和貝里斯從1989年建交以來，是承平時期的好夥伴，也是艱困時期的友人。對於今年5月的「世界衛生大會」（WHA），台灣再次未能收到邀請函，貝里斯也提案力挺台灣的參與。

總統代表台灣人民謝謝貝里斯的支持，也希望兩國在各領域可以有更多的合作。總統說，她還記得上次見面時，楊可為總督跟她表達對環境永續議題的重視。未來，台貝兩國將持續共同面對氣候變遷的挑戰，推動彼此國家的永續發展。

總統進一步提及，在座的裴瑞斐（Michael G. Peyrefitte）檢察總長身兼法務部長，去年曾經來台參加廉政研討會。這次裴瑞斐檢察總長再次來訪，將在楊可為總督的見證下，跟我們法務部蔡清祥部長簽署《中華民國（台灣）政府與貝里斯政府廉政合作協定》。她相信兩國將持續寫下合作的新頁。

總統表示，楊可為總督和裴瑞斐檢察總長，都是來台多次的老朋友，在座其他貴賓則是第一次來台訪問，希望藉由這次的訪問讓訪團成員們更了解台灣，促成兩國更緊密的夥伴關係。並再次歡迎他們來到台灣，祝福行程圓滿順利。

隨後，楊可為總督致詞時表示，此次訪台係重申對台的友誼情感，台貝邦誼將不只持續30年，而是永久的友情，關係緊密到像一家人。他也感謝台灣給予貝里斯建言，幫助貝里斯在發展的同時兼顧對環境的尊重，貝里斯有很多可向台灣學習的地方。

楊可為總督說，台灣以堅定的反貪腐立場有名，賄賂、洗錢、走私毒品都是對國家及全球不好的行為。所以，他很高興今天能與台灣簽訂協定，在此領域合作，並再次重申貝里斯對台灣的深厚友誼及感情。

會談結束後，總統與楊可為總督共同見證我國法務部長蔡清祥與貝國檢察總長兼法務部長裴瑞斐簽署《中華民國（台灣）政府與貝里斯政府廉政合作協定》。

該協定係我與貝里斯政府基於兩國邦交友誼，為提升雙方國家有效預防及打擊貪腐之能力，以促進廉政發展及防制跨國貪瀆犯罪為目的，於廉政領域建立夥伴關係。

協定簽署完成後，兩國元首、外長與大使、法務部長及檢察總長兼法務部長等一起舉杯，互祝雙邊合作順利成功。

訪團一行尚包括財務長魏裘斯（Joseph D. Waight）等，由我外交部長吳釗燮、貝里斯大使賀黛安（Diane C. Haylock）陪同，國家安全會議秘書長李大維也在座。

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