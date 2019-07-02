慶賀建交30年 貝里斯總督第七度訪台

2019-07-02 15:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕我與中美洲友邦貝里斯今年逢建交30週年，貝里斯總督楊可為（His Excellency Sir Colville Young）爵士今起率團訪台，是第七度訪問台灣。外交部今表示，總督這次來訪，將使台貝兩國在既有友好基礎上，進一步加強彼此合作關係，深化兩國傳統友好邦誼。

貝里斯總督楊可為爵士率一行6人，今（2）起至5日應邀訪台。

外交部今天發布新聞稿表示，楊可為總督與貝里斯法務部長兼檢察總長裴瑞斐（Hon. Michael G. Peyrefitte）等人，在訪問期間將會晤蔡總統及接受午宴。楊可為並與蔡總統一同見證裴瑞斐和台灣法務部長蔡清祥簽署「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府廉政合作協定」。

外交部並說明，訪團也將拜會外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥，參訪國立台北藝術大學、蘭陽博物館及金車威士忌酒廠等單位，以瞭解台灣政經及人文等領域的最新發展。楊可為總督也將接見貝國在台留學生，瞭解在台灣就學及生活情形。

外交部對楊可為總督來訪表示歡迎，「楊可為總督是中華民國（台灣）長期友人，第七度率團訪台，充分展現對我國情誼及深化台貝兩國邦誼的支持」。

外交部也強調，中華民國與貝里斯邦誼篤睦，在基礎建設、公衛醫療、資通訊、農漁業、教育及國際參與等領域合作密切且成效卓著。楊可為總督此行來訪，將使台貝兩國在既有友好基礎上，進一步加強彼此合作關係並深化兩國傳統友好邦誼。

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