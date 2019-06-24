鞏固台灣貝里斯邦誼交流 一度受長榮罷工波及

2019-06-24 20:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣與中美洲邦交國貝里斯今年逢建交30週年，蔡政府指派交通部長林佳龍在上週率團前往貝國慶賀，貝里斯政府則指派由貝國國家安全部長薩迪瓦率團來台慶賀，但兩團均受到這次長榮航空空服員罷工事件的影響，林佳龍等人必須提早返台坐鎮處理，搭不到長榮班機的薩迪瓦則臨時改搭華航抵台，雖然都暫遇波折，但兩人也都完成任務，進一步鞏固台貝兩國邦誼。

薩迪瓦一行4人於今日抵達台灣，預計訪問4天。原本來台最順暢的飛行，就是由貝里斯先飛往美國南部大城休士頓搭乘長榮直飛台灣，但受到長榮罷工臨時取消班機的影響，訪團一行改先飛洛杉磯，然後再轉舊金山搭乘華航班機飛台。雖然抵台時間並未較原定時間晚太多，但對薩迪瓦來說，也是印象深刻。

薩迪瓦是遇到班機的更改，林佳龍一行則更波折，上周三才從台灣出發，隔天長榮航空空服員即宣布罷工開始，林佳龍等隨即判斷後整裝返台，在貝里斯停留僅約24小時的時間，加上去回航程各約近30小時，而於上周六清晨返抵國門坐鎮罷工事件的處理。

原本預計在貝里斯停留4天，林佳龍雖僅停留24小時，但也發揮最高效率見到該見的人，包括長期挺台的貝國總理巴洛，完成蔡總統交付代表台灣政府慶賀兩國建交的任務。

外交官員透露，有過國安歷練的林佳龍，在出發前先預擬三個因應劇本，分別為出訪前發生罷工，出訪貝里斯期間發生罷工，以及離開貝里斯轉機美國時發生罷工，並預作沙盤推演。後來發生的是第二種情況，林立即決定與少數人員返台，其他訪問團成員繼續留在貝國，他並致電貝國政要溝通。

貝里斯總理巴洛得知林佳龍必須提早返台，在飛機起飛前提早接見我國訪問團，強調貝台兩國的邦交穩固，所有合作計畫都會如期進行，貝里斯也將繼續為台灣在國際上發聲。另外，林佳龍原應前往貝里斯的聖佩卓市、橘道市拜訪，而兩位市長獲悉林必須緊急返台，也都臨時趕赴機場抓緊時間與林佳龍見面，洽談未來可能合作項目。

涉外官員指出，面對中國以金錢攻勢挖我邦交國，台灣必須強化軟實力的國際合作。貝里斯具豐富的觀光資源，希望強化各樣吸引觀光的軟硬體措施，由林佳龍率團負責對口，可針對觀光及交通建設提供最直接的建議與合作方案。而薩迪瓦這次率高階訪團來台，則盼深化兩國國防及海巡合作交流。

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