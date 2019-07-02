盧秀燕再向中央喊話 補助不要有差別待遇

2019-07-02 17:07

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕上週在行政院會提到中央對台中市請求事項一毛錢都沒補助，遭行政院長蘇貞昌否認。盧秀燕今日在市政會議指出，2020台灣燈會、準公共化托育政策，中央至今仍未同意市府請求的補助款，她呼籲中央落實中央與地方的「友善夥伴關係」，別讓城市間出現差別待遇。

盧秀燕表示，中央補助款分為一般補助款、統籌分配稅款，前者是各縣市都有，後者有一套分配公式，「誰當院長都一樣」；另外，若地方因民眾需要有額外業務或重大建設要開辦，則可請求中央補助。

盧秀燕說，她就任半年以來，除市議會定期會期間或主持萬安演習以外，幾乎都親自出席行政院會，是6都首長出席率最高，也獲得蘇院長嘉獎，但這嘉獎「口惠而實不至」，目前新市府團隊為了市民需要所請求的經費，很多都還沒下來。

盧秀燕舉例，屏東縣政府舉辦今年台灣燈會時曾公開表示中央補助3億元，而台中市政府籌辦2020台灣燈會，只向中央提出1億元補助款需求，到現在尚未得到中央答覆，她呼籲中央落實中央與地方的「友善夥伴關係」，別讓城市間出現差別待遇。

她也以8月1日將上路的準公共化托育政策為例說，台中市1年約負擔19億元，中央只補助一半，其他城市均為中央全額補助，這是變相懲罰先實施托育政策的城市，她認為補助標準應該全國一致。

盧秀燕強調，台中市1年上繳中央的稅額約1400億元，只獲得中央核撥約600、700億元經費，換句話說，分回來的補助款大概只有一半，剩下另一半是台中市要爭取的空間，所以市府會據理力爭。

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