國民黨第三場電視政見會明晚登場 聚焦經濟、財政、能源環境

2019-07-02 11:21

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨明天晚間將在台北市台大醫院國際會議中心舉辦總統初選第3場的「國政願景電視發表會」，主題為經濟、財政、能源與環境，韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中等5位總統參選人將再度同場較勁，除各自發表12分鐘主論外，還要各自回答在4項議題中抽出的2道題目，每題回答時間3分鐘。

根據國民黨智庫事前邀集5位參選人陣營代表抽籤結果，第1階段主論發表先後順序為韓國瑜、張亞中、朱立倫、郭台銘、周錫瑋，第2階段的Ｑ＆Ａ第1題回答順序為周錫瑋、郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜，第2題順序為郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜、周錫瑋。

有關4大議題題目，經濟題為「蔡英文總統就任以來，台灣面臨嚴重的缺水、缺電、缺工、缺地及缺人才等5缺問題，成為阻礙台灣投資的最大障礙，請問如果您當選中華民國總統，您要如何解決5缺問題，促進經濟發展？」

財政題為「蔡英文總統就任以來，財政紀律敗壞，政府債務升至歷史新高，預算執行不力，租稅制度不公，抗稅示威不斷，金融產業萎縮。請問如果您當選中華民國總統，如何維持財政穩健、租稅公平？」

能源題為「蔡英文總統就任以來，採取躁進的『非核家園』政策，藐視『以核養綠』公投結果。如果您當選中華民國總統，請問臺灣的能源政策如何才能永續發展？」

環境題為「各項數據都顯示空氣汙染已對國民健康造成嚴重威脅，每年有非常多人因空氣污染而喪命，如果您當選中華民國總統，要如何有效改善空氣污染問題？」

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