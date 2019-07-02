雙城論壇會劉結一？ 柯文哲：不會加分但會提高掌握度

2019-07-02 10:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕目前正值香港反送中期間，台北市長柯文哲明將率隊前往上海，出席今年台北、上海雙城論壇。對此，柯文哲今受訪表示，正確說法是不會加分，但中美貿易大戰，美國總統川普還是跟中國國家主席習近平見面。對於此行是否和國台辦主任劉結一會面，柯仍不願正面回應，卻說網路時代，到底誰才是重要的人都很難講。

柯文哲今天早上安排於市政會議後接受媒體聯訪，態度顯得一派輕鬆，柯表示，我以前在台大當醫生，每次家屬很焦慮，我都跟他們講說如果緊張有用，那我們現在一起坐下來煩惱，如果沒有用，煩惱幹什麼。

聽到議員昨批評，過去2週市府都不願提供雙城的資料，質疑市府搞神秘、炒新聞，柯表示，我們是沒問題，但直到昨天才要求對方，最後把行程全部都填上去。

柯還喊冤說，有時候也不能怪我們，所謂雙城論壇，是雙城，又不是單城，我們要去人家的土地，行程、地點也要人家提供，「他沒提供我也不曉得啊！」

由於目前香港反送中期間，柯文哲自評出席雙城「正確的講法是不會加分啦！」不過，中美貿易大戰，川普還是有見習近平，所以他覺得以醫生的立場來講，每天在那裡讀教科書，從來不去急診處實習，也沒有辦法看病，能夠有交流、有認識，總是對現場的掌握度會提高。

不滿港府強推「送中條例」的抗爭者昨下午包圍立法會，媒體問柯，外界認為這是港版太陽花，他怎麼看？柯重申，台灣還是整個華人世界，算是社會進步最前端的地方，很多發生在台灣的事件，日後會在華人世界重複，香港現在的局面，很像2013、2014的台灣，民怨沒有解除，一次又一次抗爭。

柯認為，台灣在民主政治的發展，雖然不是一百分，過程當中跌跌撞撞，「其實到現在我不覺得台灣民主政治一百分」，但他年輕時看韓國的民主運動，學生是丟汽油彈，光州事件殺多少人，雖然台灣還是有陳文成事件、林義雄滅門慘案，但相對來講，社會成本還是低很多。

他再次強調，台灣在政治上的發展過程，可以給中國很好的參考，這是中國在觀察台灣的時候要去思考，「當然我們不是一百分，還是有很多成功的故事可以做為借鏡。」

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