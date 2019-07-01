韓國瑜竹縣造勢有30萬人？ 有20年在地選舉經驗的他打臉

2019-07-01 18:48

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕高雄市長韓國瑜昨晚在新竹縣政府前廣場的造勢活動，主辦單位聲稱有30萬人參加；前新竹縣長鄭永金的兒子鄭朝鐘在臉書上以他20年「政治苦工」的經驗吐嘈：「6萬人就已經是頂峰了。」

鄭永金參加過縣議員、立委、縣長等多次選舉，他兒子鄭朝方去年才參選過縣長，鄭朝鐘自己也選過縣議員，他們亦曾有多次為他人抬轎助選，家族選戰經驗豐富。

昨晚韓國瑜造勢活動結束後，主辦單位喊出有30萬人參加的破紀錄數字，看不下去的鄭朝鐘隨即在臉書上貼文批判說：「哈哈！我敢用我專業的20年做政治苦工（辦造勢活動場的經驗）來講這參與人數的事，原本不想吐槽的，但是實在太唬爛了，縣府前面兩塊場地，最多3萬人，兩旁議會、稅捐處、警察局停車場和對街籃球場加起來再塞3萬人，一共是6萬人就已經是頂峰了，現在主辦單位說有30萬人，雖然是造勢也不必吹成這樣吧！」

由於這篇貼文引發不少回應，還有藍軍私訊鄭朝鐘說他「太狠了。」他只好再追加一篇貼文說明：「我只想說清楚造時（實）勢不是造虛勢，尤其是現在科技進步到要膨脹參與的人數不能太超過，很容易抓包的，第一，活動申請的面積，這是變不了得，第二，光一個空拍機就能把概算人數計算出來！所以呀！主辦單位們，別再害韓總啦！兵法上的兵不厭詐、虛張聲勢、無中生有、混水摸魚、空城計⋯⋯這些在現代，真的不好應用，想當年有空城計這個橋段時，一台空拍機，不就壞了這個千古名計了嗎！所以真的要謹慎行銷，不然會貽笑大方的！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法