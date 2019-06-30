「一國兩制」？韓國瑜新竹造勢：非民進黨縣市待遇有差

2019-06-30 20:45

〔記者蔡孟尚、蔡彰盛／新竹報導〕高雄市長韓國瑜「決戰2020，贏回台灣」造勢今晚在新竹縣政府前廣場舉行，韓國瑜批評，郭台銘說中華民國要倒閉、破產，他不能認同，因為台灣有客家勤儉儲蓄的精神。此外，也重砲批評蔡英文政府對於非民進執政縣市「要錢沒錢、要人沒人」，這就是蔡政府自己在玩「一國兩制」。他也呼籲民眾「7月6日高雄見」。

晚間7點多，韓國瑜的「大進場」掀起活動高潮，在旗手與護衛隊簇擁下，500公尺的路花了10多分鐘才走到主舞台，主持人許淑華帶領現場民眾高呼「庶民總統當選！總統好！」

韓國瑜說今晚是最後一場大型造勢「關門球」，有人5場都參加，他的心情特別激動，「差點眼淚都掉下來」，因為大家期待一個不一樣的台灣，自己花錢買國旗衫、坐交通工具來，就是希望下一代更好更有出息。

他說，政治人物手上有了權力，可以作威作福、也可做牛做馬，政府1979年創辦新竹科學園區，如今高科技產業全球名列前茅，但大家當時只知手工湯圓，無人知道晶圓，當時的蔣經國、孫運璿、李國鼎知道非做不可，也要做高速公路，如今竹科帶動百萬人就業機會，善良人民期待英明的領導人出現，他從事政治，有巨大壓力，每分鐘都在思考如何讓台灣人更有錢。

他說，妻子李佳芬今天重感冒沒到場，李佳芬是客家血統，他30年前推動新北市客家同鄉會，是因客家精神精髓是忠與義。

他說郭台銘是他國小的學長，郭說中華民國要倒閉、破產，他不能認同。客家人節儉儲蓄，中華民絕不會破產，賺錢一百元存卅六元，四千六百億美金外匯存底全球第四，因此台灣絕不會破產，只有民進黨執政三年，不會管理才可怕，台灣不欠外國人的錢，就是放大客家精神。

7/6不造勢 韓國瑜：歡迎大家來高雄

他說民進黨執政三年來不會管理，很惡劣，民進黨偷剪帶子在網路修理他，說他打瞌睡，給高雄市的登革熱經費給得不乾不脆，台灣人不能接受的一國兩制，蔡英文卻在搞，蔡政府對於非民進執政縣市，要錢沒錢、要人沒人，這就是蔡政府的一國兩制。

韓國瑜說，他從來沒有變過，被抹黑抹臭都不會變，仍是充滿理想的韓國瑜，七月八日起國民黨民調拜託大家支持韓國瑜。

7月6日原定這一系列造勢最後一場將在高雄舉辦，卻傳出因為登革熱疫情取消；不過，今晚韓國瑜仍然向在場支持者喊話「7月6日高雄見」，但強調，當天不是要參加造勢，而是歡迎大家到高雄消費、「大吃大喝」。

消防局統計，今天縣府廣場附近的救護案件，共有12件，其中未送醫4件，送醫8件當中7件疑似中暑，症狀都是頭暈噁心，1件則是攤商腳踝燒燙傷。

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