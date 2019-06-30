「媽祖間阿銘」 郭台銘：我只有一本中華民國護照

2019-06-30 20:33

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘今天晚間出席在板橋第二運動場舉辦的新北歡樂嘉年華會，郭台銘說自己是庶民出身，小時候與家人棲身在慈惠宮後面的廂房，同學都叫他「媽祖間阿銘」，所以最了解百姓的需要是什麼，他要帶領鄉親一起過好日子。

郭台銘今天下午先到板橋慈惠宮，接著在板橋市區掃街後，晚上6點半出席永真教育基金會在板橋第二運動場舉辦的新北歡樂嘉年華園遊會；郭台銘94歲的母親、夫人曾馨瑩、弟弟郭台強等人都到場，新北市議員劉美芳、前立委盧嘉辰一路從慈惠宮陪同到晚會現場。

郭台銘說，媽祖廟後面的廂房，讓他小時候與家人有棲身之處，同學都叫他「媽祖間阿銘」，他常常到同學家蹭飯吃，同學也會吃他媽媽做的包子，雖然爸爸是外省人，但彼此間沒有族群的問題，新北就是一個最大的移民城市，最能接受外來的，只要能努力打拚，就有立足的地方。

郭台銘說，鴻海的總部從台北市搬到板橋、再到土城，到現在還是在土城；不管工廠設在世界哪裡，都是回來台灣繳稅，強調自己規規矩矩做事、賺錢、繳稅，不炒地皮、不炒股票，所以最了解百姓的需要是什麼。他熱愛中華民國，就算過去曾在美國住了11年，隨時有機會拿到美國護照，但「我只有一本中華民國護照」。

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