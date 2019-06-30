國民黨屏東第2選區 周佳琪民調勝出

2019-06-30 12:08

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨屏東第2選區立委民調結果今天出爐，國民黨中央委員、屏東縣議長的女兒周佳琪，以超過6成的支持度擊敗競爭對手、前國民黨屏東縣黨部書記長林育先，將代表國民黨挑戰現任民進黨籍立委莊瑞雄。

國民黨屏東縣黨部指出，屏東第2選區立委黨內初選由完成登記的林育先與周佳琪採市話民調分勝負，2家民調公司在6月27至29日分3天各蒐集1068個有效樣本，結果周佳琪以平均支持率64.539％贏過林育先的35.461％。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝今天上午與黨中央代表共同拆封及宣布民調結果，落敗的林育先展現風度，強調一定會全力支持周佳琪；周佳琪雖感到責任重大，但她強調絕對有信心能為國民黨拿下屏南立委席次。

至於國民黨屏東第1選區黨內立委初選方式，經2位完成登記的前屏東市葉壽山與縣議員宋麗華協調後，也將採市話民調方式於7月21日至23日舉行，勝出者將挑戰尋求連任的民進黨立委鍾佳濱。

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