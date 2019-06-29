政見會申論》指教改害低薪、忽視技職 朱立倫拿首富郭董為例

2019-06-29 16:09

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選第二場「國政願景電視發表會」今天在台中登場，第一階段政見發表，前新北市長朱立倫直指台灣20年來薪資不成長的原因來自錯誤的教改、忽視技職教育，狠酸「每天頒發市長獎，別忘了給技職學生鼓勵」。

朱立倫開場時先用閩南語、客家話打招呼，並以「一個58歲的爸爸自稱」，他說，他的2個孩子即將步入社會，他跟所有父母一樣關心孩子能不能夠找到好的工作、好的未來，但現在年輕人出社會只有2、3萬元薪水，看不到未來和希望，「是這個國家對不起他們，還是我們這些從政者、執政者對不起他們？我們真的有責任。」

朱立倫表示，台灣低薪已是一個恥辱，連對岸都說我們是低薪島，但台灣大部分是中小企業、服務業，政府必須協助轉型升級，對於那些「自己荷包滿滿滿」卻讓「員工苦苦苦」的慣老闆，就祭出「不加薪就加稅」，「加薪三法」一定要貫徹，讓年輕人有希望。

為什麼台灣20年來薪資不成長？朱立倫直指說，台灣的教育走偏了，教改讓我們忽略技職才是台灣的根，技職教育不需要高學歷就能培育出技術人才，但技職體系學校也一昧在拚升學、拚升等。他舉例說，郭台銘從技職出身，也能成為大企業家、台灣首富，並意有所指地說「每天辛苦地頒發市長獎，也別忘了給技職學生鼓勵。」

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