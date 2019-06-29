海欉、檞樹飛彈超過壽限5年 送美延壽明年返國

2019-06-29 10:14

〔記者羅添斌／台北報導〕在海軍服役數十年之久的海欉樹丶檞樹飛彈，早在2014年就屆滿飛彈壽期，到今年更是超過壽期5年，軍方官員今天指出，由於現階段還沒有可以取代的飛彈系統，海軍被迫要繼續使用老舊飛彈，並且分階段將大批海欉樹丶檞樹飛彈送往美國進行延壽工程，預計2020年起可以分批返國服役，繼續擔任戰備任務。

至於後續接替的系統？軍方官員說，後續要視中科院「海劍羚」防空飛彈研發成果，評估符合海軍作戰需求後，納入建案規劃。

海欉樹丶檞樹飛彈為海軍配備的短程防空飛彈系統，海欉樹用在軍艦上，檞樹則是海軍陸戰隊使用，兩者都是美方在60年代開始生產的武器系統。

立委沈智慧認為，海軍編列7億5724萬元預算執行「海欉樹、檞樹飛彈屆壽組段」及「標準二型飛彈組段採購」等軍購，並於2021年至2029年陸續換裝，使用於美系舊型飛彈。然而此舉是否有當，頗受質疑。一般咸認當前更應加速中科院「海弓三型」及「海劍羚」防空飛彈研發與換裝，如此才能有助於國防武力自主，而不是花大錢買舊裝備，浪費人民納稅錢。

國防部則認為，海欉樹飛彈與標二飛彈，現正擔任艦艇防空作戰任務，其射程分別為8公里及148公里，可形成「火網重疊」、「縱深防禦」，達到「重層攔截」之防護效果，以確保我艦艇安全。

在戰隊要港防空武力方面，國防部指出，主要為雙聯裝刺針飛彈及檞樹飛彈，射程分別為4公里及8公里，可形成「火網重疊」、「縱深防禦」，達到「重層攔截」之防護效果，以確保我泊港艦艇及碼頭周邊設施安全。

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