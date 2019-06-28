被說沒證據？ 黃光芹自揭秘辛 ：馬上會邀韓國瑜上法庭！

2019-06-28 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹槓上高雄市長韓國瑜，今（28）日她爆料，韓國瑜6月1日的台北場造勢全由國會政黨聯盟主席悟覺妙天個人全額贊助，黃光芹更預告「重中之重，破解政治獻金之謎，即將登場，敬請期待」；稍晚，黃光芹再度PO文直言「馬上會邀韓國瑜一起上法庭」，她表示「有些真相，也有待司法來喚醒」。

黃光芹今日在臉書PO文，表示她從來不是爆料咖，但被逼上這條路，「我自然拿出少林寺的功底」。她坦言，平常遇到事情時，脾氣還蠻大的，但在處理新聞時，她有超乎常人的小心、謹慎、謀略，從不輕舉妄動，下筆格外慎重。「但求確實，不橫生枝節。這是我30年職場的訓練，也是我深沉的一面」。

對於韓國瑜本人及其幕僚、同黨立委對黃光芹的冷嘲熱諷，痛斥她胡說八道、寫三流小說、沒有證據或揚言要告。黃光芹在臉書貼出自己的手札筆記照片並嚴正表示，這只證明他們傷人不打草稿，「媒體人的專業、尊嚴，是不容韓國瑜們再輕易踐踏！面對我這塊頑強的石頭，不過顯得他們心虛、脆弱罷了」。

黃光芹說，自己有幾個準則，凡她答應採訪對象，要保護消息來源，或不得公佈簡訊，絕對說到做到；另外，她也從來不錄音。「證據握在我手中，只是備用而已」。黃光芹預告，馬上就會邀請韓國瑜一起上法庭，「有些媒體睡死了，有些真相，也有待司法來喚醒」。

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