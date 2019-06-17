曝韓國瑜被中共讚「好操縱」黃光芹喊「我們一起上法庭吧」

2019-06-17 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹日前和高雄市長韓國瑜槓上，在臉書上預告連續爆料韓國瑜，先是爆韓「不愛高雄」，再爆韓國瑜與王金平的初選內幕、痛罵親信，黃光芹今（17）日再上節目爆料韓國瑜在論壇上被中共與會者稱讚「好操縱」。

黃光芹砲火連連，今天她再上節目「鄭知道了」辛辣爆料，表示韓國瑜跟國台辦主任劉結一「相當熟識」，在某個眾多媒體參加的論壇，甚至有中共與會者在交談中稱讚韓國瑜「這個聽話、好操縱」。

黃光芹還爆料韓國瑜先前勝出國民黨高雄市長初選，卻直到2018年9月28日看到造勢人潮，才真正決定全心投入高雄市市長的選戰，而黃光芹也指出能檢視韓國瑜的時間只有選贏後2個月，但韓卻在2個月後就想選總統了。

黃光芹表示這幾個月她遭到韓粉凌虐霸凌、侮辱人格，甚至威脅人身安全，她指出，之後將以「政治獻金」的議題跟韓國瑜正面對決，同時預告最後一篇將以「走，我們一起上法庭吧」為題，解讀出她先前提出讓韓國瑜氣急敗壞的「3700=3200+500」數學題。

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