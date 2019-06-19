再爆韓國瑜資產疑雲 黃光芹：以前不是庶民 現在更不是

2019-06-19 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹近日在臉書撰寫《你所不知道的韓國瑜》系列文。繼日前爆料韓18張保險單無金額、2600多萬選舉補助款全列財產；她今（19）日又再次爆料，韓國瑜一家在2018年尚未當選市長就有4塊土地、1棟房子與其他資產。黃光芹也直言「他以前不是庶民，現在更不是」！

黃光芹今日下午在臉書發文表示，先前質疑韓國瑜財產申報書中18張未見金額的保單「形同一個隱形金庫」，至今只見韓國瑜打哈哈，沒有回應。黃光芹說，她在幫韓寫書時，曾寫入韓冰幫父親換新車的故事，當時韓冰還形容她眼中的父親「很窮，經常看他穿破衣服」，讓黃光芹不禁表示「唉！我錯了，我有罪，我必須懺悔」。

「真相總是傷人。」黃光芹表示，韓國瑜或許節儉，也曾失業12年沒有大進帳，不過連車都買不起？黃光芹爆料，韓氏夫妻的申報紀錄告訴她，在2018年4月韓冰幫父親買車時，他們家已經有4塊土地、1棟房子，韓國瑜有價值100萬元的股票，李佳芬拿了1000萬元投資建設公司，並擁有總額1173萬元的基金，「最重要的是，兩夫妻財力雄厚，才買得起以儲蓄型為主的18張保單」。

黃光芹表示，她當時受制於對方口述，但當時韓國瑜一家不只供一個小孩到國外唸書，還一邊經營著維多利亞貴族學校，而韓國瑜畢竟當了4年半的北農總經理，累積收入破千萬元。她也自責「怎麼會相信，而喪失一個老記者應有的判斷」？

最後，黃光芹不僅表示「他（韓國瑜）以前不是庶民，現在更不是」！更直呼「來告我吧！告個痛快！你們都沒錯，是我錯了」！

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