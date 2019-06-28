蔡總統下月出訪首過境紐約、丹佛 朝「準訪問」邁進

2019-06-28 08:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統將於下月中旬出訪位於加勒比海的三邦交國，過境美國城市，蔡總統訪問團除將首次經由紐約飛往加勒比海外，返程亦將首次造訪美國中部城市丹佛市，據指出，總統在美國行程相當豐富、緊湊，也將受到美國政要熱情的接待，整個出訪時間將超過10天，在美國停留的天數則接近一半，過境美國的安排已朝向「準訪問」的方向逐步邁進。

蔡總統這次造訪的加勒比海友邦聖文森、聖露西亞、以及聖克里斯多福，與台灣邦交穩定，並在國際場合多次聲援台灣，蔡英文將為首次訪問。

蔡總統今年三月剛完成出訪南太友邦，下月再出訪，是她上任3年多來第7次出訪，這次過境美國並將首次經由東部城市紐約前往「三聖」訪問，相關人士表示，過境紐約具有一定指標意義，雖然前總統陳水扁及馬英九都曾在出訪期間過境紐約，但當時仍有許多限制，例如避免公開活動，或限制採訪等，如今隨著台美關係的增溫，這類不合理的安排已然減少許多。

蔡總統這次過境美國還有一亮點，就是返程時將首度過境科羅拉多州的丹佛市，由於對台相當友好的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納即來自科羅拉多州的選區，預料賈德納也將親自接待蔡總統等一行，今年適逢「台灣關係法」40週年，台美關係也快速增長，總統在美國行程將相當豐富、緊湊，也會受到美國政要熱情的接待。

此外，根據報導，鄰近科州的懷俄明州州長高登昨也公開表示，州政府正在和美國國務院及科羅拉多州政府聯絡，希望能在蔡總統下月底過境科州丹佛市時，順道前往懷州參加夏安市（Cheyenne）舉行的西部文化節。高登說：「台灣總統很渴望到懷俄明州訪問。」懷州相當重視台灣市場，去年還在台北成立亞太商務辦事處。

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