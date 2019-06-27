朱立倫競辦回酸蔡政府：打擊政敵衝第一 蓋社宅有這種效率？

2019-06-27 20:08

〔記者施曉光／台北報導〕內政部今天發新聞稿批評國民黨總統參選人朱立倫在新北市長任內的社會住宅政績，朱立倫競選辦公室下午回應表示，蔡政府似乎有一種模式，就是先由蔡英文總統胡亂撿槍，開了再說，然後再由應該保持行政中立的部會接手發新聞稿繼續扭曲事實，像是拿散彈槍亂打，既不願清楚說出朱立倫究竟哪裡不配合社宅政策，也不願意把中央與地方的邏輯弄明白，「蔡政府打擊政敵衝第一，蓋社宅有這種效率嗎？」

朱辦指出，新北市社會住宅在107年的總數累積已達到5600餘戶，是全台這8年來完工數量最多的城市，超過其他五都總和，到108年底預計將累積7000戶以上，另還有3000戶在設計階段與施工中，112年將有超過一萬戶以上的社會住宅，這些社會住宅都是真實存在這個世界當中，都是朱立倫8年新北市長任內扎實的治理成績，蔡英文如果有心，可以請維安車隊帶她繞去看一下。

至於林口世大運選手村社會住宅，朱辦說，如果沒有新北市全力支持，能蓋得成嗎？世大運結束後，台北市長柯文哲拒絕承接所屬部分，由新北市承擔所有的經營權利，但蔡政府上任後，為了填補自己選前的社宅承諾，向新北市提出收回經營的要求，新北市府也完全配合，現在卻指責新北市不支持中央，令人無法接受。

朱辦並說，希望蔡英文適可而止，好好專心國政，蔡英文因為缺乏地方治理經驗，也許無法精準判斷政策是否可行，畫了這麼多大餅，但土地沒給，蓋了不符合需求的社宅，恐怕又會變成蚊子社宅，浪費的都是大家的血汗錢。

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