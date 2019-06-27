潘恒旭「幽靈小三通」引爭議 她爆：連藍委都說是致命錯誤！

2019-06-27 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕高市府觀光局長潘恒旭，日前出席高雄「幽靈小三通」引發輿論抨擊，高市府也被不得不出面發表聲明，表示此事為潘恒旭以個人名義出席，與高雄市府無關。對此，資深媒體人邱明玉表示，潘恒旭現在可能是市長韓國瑜的「燙手山芋」，蓮國民黨立委都認為潘犯下「致命錯誤」，邱更細數潘恒旭過去種種言行，表示他當上觀光局長後，問題越來越多。

潘恒旭日前出席上和海運公司主辦「高雄旗津-溫州洞頭小三通首航典禮」，引發各界抨擊，也遭高市府切割指潘恒旭是以「個人名義」參加；不料事後受訪時，潘恒旭表示「市長知道這件事」，但後來又解釋說，韓國瑜是事後才知道這個活動，讓不少網友笑稱「根本豬隊友」。

對此，邱明玉昨（26）日在政論節目《前進新台灣》上表示，潘恒旭現在可能是市長韓國瑜的燙手山芋，不但沒有幫到韓國瑜打總統初選選戰，還給韓國瑜製造麻煩、扯後腿，邱更爆她當日訪問時，「連國民黨立委都認為是致命錯誤」，邱明玉表示，該藍委認為，對韓國瑜來說，之前已因登革熱槓上中央，自己打臉打得這麼難看，現在又因小三通被抓到把柄。

邱明玉接著表示，自上任之後，潘恒旭不管是口誤也好，自己多事也好，「阿諾沒來、鄧紫棋又烏龍」，邱明玉更提到，潘恒旭自己在臉書說，中國要給壽山動物園兩隻貓熊，連名字都取好了，結果對岸說「完全沒有接觸過，只是個人意見」，另外，迪士尼、賽車F1、愛情摩天輪也沒有了，春吶也被說是史上人數最少的一次！

邱明玉表示，潘恒旭點子很多，但後來都變成有點像在找麻煩。她也透露，其實潘恒旭在選戰的時候，本來是是韓國瑜幕僚中的大將，因為他點子很多，很會幫韓行銷。但是當上觀光局長後，問題越來越多，「他現在有點像黃文財一樣，被凍在那裡」。

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