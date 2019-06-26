韓國瑜「塞子說」指什麼？ 他解讀：跟王言歸於好

2019-06-26 13:32

〔記者陳昀／台北報導〕角逐國民黨總統初選的高雄市長韓國瑜，昨晚在首場國政願景電視發表會上回應國安問題拋出「塞子說」，許多人聽了直喊聽不懂，但同黨總統參選人周錫瑋認為，可能與前立法院長王金平有關，代表塞子塞上，韓、王兩人關係會慢慢變好。

韓國瑜昨晚在回答國安問題時說，泡澡必須有水、有浴缸，水很重要、浴缸也很大，但少了小小的塞子，就沒辦法泡澡；碰巧呼應到4月王金平核心幕僚批評，韓像按摩浴缸，按個鈕就噗噗叫，塞子一拔、水就流光，什麼都沒有，不少人也解讀，是人情如水流。

周錫瑋今天接受廣播專訪時被問到怎麼看待「塞子說」，周表示，他想到王金平，自己上週跟王金平見面時有聊到韓，這「塞子說」也是王金平曾提過的國安主張，加上王金平前幾天稱「韓總統」，應該代表「塞子塞上了」兩人關係會慢慢變好。周強調，王金平人真的很好，有時會講氣話，但撒嬌一下就好了。

周錫瑋也談到，民調容易犯錯，民進黨將操作初選民調，讓比較好選的人出線，民進黨也會運用所有行政資源來鬥國民黨，某位陳姓中央決策者到處說民進黨一定能打敗韓、郭，屆時國民黨如何對抗？對於有網友猜測是陸委會主委陳明通或民進黨立委陳明文，周也笑說，對，是其中一人。

談到「高雄小三通」風波，周錫瑋也坦言，這是非常致命的錯誤，高市府必須儘速切割說明，否則能讓民進黨多了攻擊韓國瑜的籌碼，高市府必須努力不再失分。

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