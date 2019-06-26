國民黨初選參選人矛頭向小英 鄭文燦回嗆：要有國政領導高度

2019-06-26 10:50

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨昨天進行初選政見發表會，五位參選人都將矛頭對向蔡英文總統，指毀憲亂政；對此，桃園市長鄭文燦今天受訪時表示，總統參選人應該要有國政領導高度，只是初選階段，有很多參選人是訴求自己的選民，難免會在表達方面失去均衡感，他在很多選舉上面也看到這樣的缺點。

鄭文燦說，國民黨正在進行總統初選，也希望能夠順利完成總統參選人的提名，至於總統參選人應該要有國政領導高度，不管是對於兩岸、經濟、內政，應該要有具體的看法，包括對於將來的憲政改革，大家也可以來聚焦。

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