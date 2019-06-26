坦言「韓流遇亂流」！蔡英文民調大勝 黃暐瀚分析有4原因

2019-06-26 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕《TVBS》24日公布最新2020總統大選民調，當中顯示現任總統蔡英文不論是對上何種組合的國民黨人選，或是與無黨籍台北市長柯文哲競爭，連任支持度都保持領先狀態。對此，名嘴黃暐瀚認為TVBS民調具可信度，而會有這樣的結果，簡單解讀有「4個原因」。

TVBS最新民調結果顯示，當受訪者被問到「假如明天就是投票日，請問您比較可能投票給哪一位？」時，「三腳督」民調呈現蔡英文、韓國瑜、柯文哲支持度分別在37％、29％與20％；蔡英文、郭台銘、柯文哲支持度分別是35％、24％與21％；蔡英文、朱立倫、柯文哲支持度則分別顯示36％、21％與23％。

黃暐瀚25日在臉書發文說，這份民調最簡單的解讀就是：

1、反送中後，蔡總統廣獲年輕人支持。民調爬升。

2、反中氣氛讓柯韓受創，年輕人支持度兩人都下滑。

3、民進黨初選過後，綠營團結，蔡總統綠營支持度回升。

4、國民黨初選混戰，韓國瑜持續受傷，藍營挺韓比例降低。

黃暐瀚說，民調的結果，與他上週分析的「反送中後、蔡得利、柯韓傷」完全契合，他認為，蔡總統能用半年的時間「爬上去」，也就不可能在半年之後「跌下來」，民調要注意，但也不要太在意。

他說，4月初時，自己就說過「不爭是爭」，六一凱道之後，他也說「花蓮三不」，他看的想的都跟韓市長做得不一樣，這點已在廣播中多次說過，誰對？誰錯？目前沒有答案。

不過黃暐瀚也強調，民調是一時一地的，半年前九合一選舉，民進黨大敗，蔡總統民調不到20％，半年後撿到槍，蔡總統民調爬回35％，領先群雄。半年的差距如此之大，剛好，離2020總統大選，也還有半年。

黃暐瀚指出，還是那句話，韓流眼前遇到的亂流，先得過初選，還要贏大選。今天的民調是輸了，但6個月後的事，還很難說。

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