「嗆韓」已成學生流行？徐永明警告韓國瑜：恐不會停止

2019-06-25 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕6月正值學生畢業時刻，高雄市長韓國瑜近日也出席了不少學校的畢業典禮，不料在與畢業生拍照時卻頻頻遭嗆。今（25）日甚至一天遭到3名學生以自製道具嗆聲。對此，時代力量立委徐永明表示，這絕非單純模仿效應，而是高雄人對市長的積怨已深，韓市長應該戒慎恐懼，且韓國瑜在為自己的施政無能道歉之前，恐不會停止！

徐永明今日在臉書PO文表示，「韓流」逆轉，在高雄「反韓國瑜」才是潮流；而「嗆韓」更已成高雄畢業生運動，「難怪韓國瑜在高雄的造勢場要及早宣布不舉辦，免得當場噓聲比掌聲還要響亮」。

徐永明勸韓國瑜「不要這麼心胸狹窄」，把學生真實的心聲當作政治化干擾，小看學生智慧。徐永明指出，學生今天已是連四嗆、五嗆，這絕非單純模仿效應，而是高雄人對市長的積怨已深，韓市長應該戒慎恐懼。

徐永明認為，高雄人已把韓國瑜看透，一個剛選上市長就要落跑參選總統的政客，選上至今都沒把市政、市民放在心上。他更痛批韓「根本沒資格來頒獎」，這些「嗆韓」學生恐怕認為，那張「高雄市政府獎狀」韓國瑜三字根本不配印在上面，一個對市政毫無用心，只會唬爛的市長，怎配得上這些認真用功的學生呢？

徐永明最後也警告，學生「嗆韓」運動將繼續延燒，而韓國瑜在不跟市民為自己的施政無能道歉之前，恐不會停止！

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