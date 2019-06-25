大法官人事審查》李進勇人事案如服貿違憲？ 蔡宗珍：蘋果跟橘子無法比

2019-06-25 17:01

〔記者謝君臨／台北報導〕大法官被提名人、考選部長蔡宗珍今於立法院臨時會備詢時，國民黨立委詢問，過去蔡曾公開「反服貿」，認為違反「程序正義」，有違憲之虞，同樣地，今年5月的中選會主委李進勇人事案，也都未經實際審查，是否同樣有違憲之虞；對此，蔡認為兩者法規依據及脈絡完全不同，蘋果跟橘子不能放在一起比較。

立法院臨時會今明兩天排審「司法院大法官人事同意權案」，依序由楊惠欽、考選部長蔡宗珍、台大法律系教授謝銘洋，及司法院秘書長呂太郎等4名大法官被提名人，接受朝野立委質詢。

今天下午，蔡宗珍接受國民黨立委林奕華、陳玉珍、費鴻泰詢問時，3名立委均提及蔡過去曾接受媒體專訪，曾公開發表「反服貿」言論，指服貿未經實質審查程序，違反程序正義，有違憲之虞，且批評若強行通過，恐有「賣台」隱憂，但5月的中選會主委李進勇人事案也未經實質審查，是否同樣有違憲之虞？

對此，蔡宗珍表示，她確實曾在特定脈絡下，說過這樣的話，但這部分還包含前後文的脈絡，以服貿對比中選會人事案，兩者法規依據、脈絡完全不同，蘋果跟橘子不能放在一起比較；她對於中選會人事案不甚了解，但依據不同，強調這是國會自律事項。

不過，國民黨立委費鴻泰無法接受，認為蔡宗珍兩套標準，強調一個大法官若有立場，不會讓他尊敬；蔡宗珍再反駁：「法規依據完全不同，如何要我做同樣的主張？」目前質詢仍持續進行中。

53歲蔡宗珍為台大法律系法學士、德國慕尼黑大學法學博士；研究及講授憲法、行政法逾20年，有專門著作，富有政治經驗；專長領域包括憲法類、行政法類、憲法與國家法基礎理論等。

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