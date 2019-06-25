公務員年改釋憲今激辯「溯及既往」 決議8/23前出爐

2019-06-25 14:29

〔記者吳政峰／台北報導〕公務人員年改釋憲案今日於憲法法庭開言詞辯論，聲請方主張年改條例為真正溯及既往，違反法治國原則，年改辦公室則駁斥這是不真正溯及既往，因為政府與公務員之間的關係還存在，可以視情況調整退休金，雙方攻防長達3小時，交鋒激烈，大法官許宗力宣布將於一個月內定出決議日期，結果最晚將於8月23日以前出爐。

聲請方指出，公務員與政府之間除了有職務關係，還有公法上的聘僱契約關係，一旦退休，這份契約就終止了，政府依法應給付退休金，這筆錢屬於債權性質，不可任意從公務員身上減少或剝奪，也不能用政府窮困作為抗辯，頂多可以緩給付，但不能不給付。

聲請方強調，雙方的聘僱契約既然已終止，政府就應該負擔「後契約」的義務，也就是給付退休金，不可以開空頭支票，否則誠實信用將破產；修法應以合憲為前提，但年改條例採真正溯及既往，恐有違憲問題。

聲請方認為，法律規定公務員的退休金由「政府」負最後支付保證責任，而不是公務員退撫基金，看得出來依法應負給付責任的是政府，非即將瀕臨破產的退撫基金，年改辦公室不應混淆兩者。

年改辦公室則說，政府與公務員之間的關係不因退休而消滅，而是開啟另一段關係，退休者一樣要負有旋轉門、禁赴特定地區等相關義務，政府也應提供其「適足生活」，既然雙方關係還存在著，年改條例就屬於不真正的溯及既往，立法者本可基於多元公益目標，透過修法調整退休金給付。

年改辦公室表示，退休金的調整要盱衡現行與退休者的權益，台灣已進入老化及少子化社會，平均餘命增加，需要迅速改革年金制度，如果要由政府負擔這筆支出，而非由退撫基金因應，就是把壓力轉嫁到這一代繳稅者身上，增加其壓力，立法者為了避免這種情形出現，須立法改善。

年改辦公室認為，其他國家的所得替代率約落在50至60%之間，我國修法分10年從75%降到60%，在國際已屬偏中上，足以提供適足生活；年改辦公室強調，適足生活指的並非國人最低生活水準，而是依其職位給予相對應的退休金，因此軍人與公務員的退休金下限才會不同。

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