自提總統？ 洪慈庸：未經決策委員會決議 就無正式答案

2019-06-24 19:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對近期時代力量是否自提2020總統候選人等討論，時代力量立委洪慈庸今於臉書發文指出，時力有沒有要提總統候選人，沒有經過決策委員會討論決議，就不會有正式答案。這個問題，黨內有不同意見，她也有疑慮。然而，放出若有似無的內幕或轉述，都只是消耗。黨有機制，我們也尊重這個程序，好好討論，黨的民主才能被彰顯。

洪慈庸今於臉書發文「給每一位在乎時代力量的夥伴」，她指出，我們談時代力量是否自提總統，也別遺漏談對時力的期待，和這個黨應有的民主。徐永明上週提出「討論自提總統」的提案，跟我提出「討論政黨間合作原則、黨對總統支持人選該有何立場？」的提案討論，在今天的新聞中被拿來做了對比。有人解讀這是分裂，她卻覺得我們早該回到機制內去正式討論路線的題目，為時力找到一條路往前走。

洪慈庸說，時力有沒有要提總統候選人？沒有經過決策委員會討論決議，就不會有正式答案。這個問題，黨內有不同意見，她也有疑慮。然而，放出若有似無的內幕或轉述，都只是消耗。黨有機制，我們也尊重這個程序，好好討論，黨的民主才能被彰顯。

洪慈庸說，她也認為，無論如何，要回到讓這個本土年輕的政黨能好好茁壯的共同目標，去思考各種不同的可能、和階段性的方式。時代力量要怎麼從基層長出來？怎麼創造連結？時代力量能不能證明，我們不只能把人號召過來，也走得進人群？政治是每一天的事情，而一個政黨要去紮根經營、去傳遞理念，需要時間，也需要資源。

洪慈庸說，她作為時力的決策委員，也作為區域立委，有責任面對經營基層的現實，用最謙卑的心情，去傾聽、說服、爭取最大可能的支持。她不是走在最前面指路的人，但她願做提燈陪社會慢慢前進的人。這是她的想法，也只是眾多意見中的其中一個。

洪慈庸說，冷靜下來好好想想，一起去面對已經送進決策會的案子。這是大家的時代力量，跑一般地走過四年，好不容易。共勉之。

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