著作權法爭議 柯建銘：「本次臨時會不列案修法了」！

2019-06-24 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民進黨團在立院臨時會提出「著作權法部分條文修正草案」，引發爭議，不少音樂人認為，修法是讓「侵權盜版伴唱機合法化」。對此，民進黨團總召柯建銘在臉書發文表示，黨團與行政院雙邊的溝通之後，認為本次修法仍有加強溝通的必要，「本次臨時會不列案修法了。」

立法院民進黨團在立院臨時會提出「著作權法部分條文修正草案」，引發音樂創作者不滿，質疑修法為非法重製的侵權業者護航，讓「侵權盜版伴唱機合法化」。

對此，柯建銘稍早在臉書發文表示，「長輩們在活動中心唱歌，可能會被法律處罰的疑慮，民進黨黨團的委員們，幾乎都感同身受。」

柯建銘表示，在經過黨團與行政院雙邊的溝通之後，認為「對於本次著作權法的修法，仍有加強溝通之必要。」民進黨立院黨團，也在取得黨團共識後，正式宣布，「本次臨時會所提之著作權法修正案，將不予列案。」

柯建銘指出，行政院已責成經濟部智慧局與權利人團體專案小組，將採取2步驟，首先，將儘速於2週內邀集各廠牌伴唱機廠商與相關權利人代表，協商伴唱機授權、付費問題。第2步驟，將討論里民活動中心唱歌相關經費編列及運用之問題。

柯建銘強調，民進黨立院黨團，一定會與行政院通力合作，不只讓長輩能無憂無慮的高歌，也讓創作者們的心血結晶能得到應有保障。

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