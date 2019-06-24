《為什麼愛說謊》絕版！書商另開「說謊書單」笑翻網友

2019-06-24 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（24）日被雄中模範畢業生拿《為什麼愛說謊》一書合影諷刺，該書因此爆紅，但網友們發現各大書局已沒庫存，知名網路書店博客來也趕緊發文通知讀者：「對不起，它真的已經絕版！」並推薦《政治人物可以說謊嗎？》、《為什麼他說謊，卻毫無罪惡感》等仍在架上的書籍，笑翻一堆網友，狂讚：「懂推銷」、「小編很會」。

高雄市長韓國瑜日前遭國中模範生當面指責「要選總統太可笑」、被穿「溜之大吉」上衣的高中畢業生暗酸，今天參加「107學年度模範生與優秀畢業生」合影活動，一名高雄高級中學畢業生手持《為什麼愛說謊》一書合影。學生事後對於被大批媒體包圍卻拒絕受訪，陪同合影的雄中校長謝文斌下午發臉書表示「雄中自由民主多元，平常心看待每一件事情就好」，表達尊重之意。

書籍《為什麼愛說謊》也因此爆紅，許多人想買卻發現各大銷售通路都標示「已絕版，無法銷售」。知名網路書店「博客來」17時許發臉書表示，該書真的已經絕版，但也呼籲讀者「別難過」，《政治人物可以說謊嗎？》、《為什麼他說謊，卻毫無罪惡感》、《說謊之徒》、《人人都是說謊家》等書都還買得到。

網友們回應，「博客來撿到原子彈」、「你們是不是準備完全放棄中國市場」、「多虧韓國魚，說謊系列的書要大賣了，出版商都要笑了」、「小編os：謝謝同學提供題材，今天文案get」、「弄個說謊書籍特價活動啦」、「出版發大財」、「小編動作很快」、「真的會！我要開始列書單了」。

另家跨足二手書交易的網路書店「TAAZE讀冊生活」也在16時許跟上時事，附上「模範生畢業生推薦好書《為什麼愛說謊》」二手書徵求連結供民眾運用，並另外列「畢業生合照好書」推薦書單，內含《4%的人毫無良知 我該怎麼辦？》、《為什麼不能把蚊子殺光？》、《騙王》。

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