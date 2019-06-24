「拉進來、打出去」韓國瑜：中小企業可再創輝煌外銷奇蹟

2019-06-24 17:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕「拉進來、打出去」口號引發議論。高雄市長韓國瑜今透過臉書闡述這 6個字的意涵，主要是希望從現有資源中、重新盤整協同，以幫助中小企業突破海外行銷的真實障礙，也許可幫助中小企業、再創一個輝煌外銷奇蹟。

韓國瑜說，之前提到未來希望用「拉進來丶打出去」策略，為協助中小企業開創通路、轉型升級，因有鑑於台灣中小企業家數有140萬家左右，但政府主政單位「中小企業處」預算編列只有40億元，很難有效協助中小企業升級轉型，更妄論提升出口競爭力。

在出口協助方面，政府一直強調推動新南向政策，但對中小企業協助也相當有限，除了電子商務丶文化交流丶貿協推廣之外，政策支援工具不多、也不太GET到痛點，因此，「拉進來、打出去」就是希望從現有資源中重新盤整協同，以幫助中小企業突破海外行銷的真實障礙。

他說明，首先「合縱連橫的拉進來」，旨在延請東南亞退休官員、勞動專家丶稅務專家丶律師丶台商等具有實務經驗的專家，來台舉辦說明諮商會，指導中小企業前往東南亞及海外時可能面臨的法令丶稅務丶勞工等大小問題，使有心前往的業者事先降低海外投資風險與障礙，同時亦可善用他們對該國市場積累人脈，協助中小企業開拓與經營海外市場，發揮規模經濟效益。

「一加一大於二的打出去」，旨在整合外交、經濟、貿協等所有政府涉外單位的經貿資源，同時結合海外的台商企業丶僑商領袖以及台灣各銀行的海外支行等，挑選東南亞及海外的重要目標市場設立經貿運籌基地，提供展銷丶倉儲丶物流丶運籌等功能，俾使中小企業在海外更容易找到通路商與供應商，合作建立完整可靠的供應鏈與產業鏈，大幅降低中小企業的出口障礙。

韓國瑜說，其實幾十年前，台灣中小企業就非常擅長從不利環境裡創造有利、從有限的資源裡創造無限，假設我們不能大幅增列中小企業外銷輔助預算，也必須盡早找回過去台灣中小企業想像力與企圖心，「拉進來丶打出去」，也許可以幫助中小企業再創一個輝煌的外銷奇蹟。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法