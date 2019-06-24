韓國瑜每週造勢 朱立倫：適可而止

2019-06-24 13:08

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選，高雄市長韓國瑜一週一造勢被酸「韓光演習」，民調卻沒起色，前新北市長朱立倫今表示，不該每週做「演習」，造勢有好處，但畢竟勞民傷財，甚至造成對立，不像是初選應該做的事，應該要適可而止，他對同志就不會用狼性打法，往死裡頭打。

朱立倫今午接受廣播節目專訪，對於台灣民意基金會今公佈民調，朱立倫在黨內互比部分位居第二，領先韓國瑜、僅落後郭台銘﹔朱立倫認為，民調對他是鼓勵，也是參考，但該份民調看到蔡總統還是領先郭、韓，才是對國民黨最大警訊，希望不要贏初選、輸大選。

朱立倫感慨，他沒有遇過走那麼久、「變幻莫測」的黨內初選，讓前立法院長王金平也受了很多委屈，黨內初選好不容易即將在三週後定案，黨內唯一一條路就是團結，才有可能勝選，因為他必須要佩服蔡總統的韌性跟耐力，民調一直往上升，國民黨不能輕忽，「非韓不投」等訴求，都可能造成很大傷害。

主持人提及，韓國瑜每週造勢，被說是「韓光演習」，卻沒有反應在民調上，朱立倫說，他第一次聽到「韓光演習」的說法，但總不應該每週做演習，他做為國民黨一份子，韓國瑜的老朋友，他必須說，造勢有好處，但應適可而止，畢竟造勢勞民傷財，副作用是可能造成對立。

朱立倫提醒，7月8日到14日並沒有要投票，只是做民調，絕大部分人是沉默的大眾，每個人接到電話比率非常低，不需要做大造勢、大動員，也許做一、兩次，「happy一下」可以，但每週造勢可能造成另股力量的反彈，不太像初選該做的事情，如果因此黨內互打，等到7月15日結果出來後再來收拾，相對有困難。

朱立倫說，他的戰法都是跑基層、談政策，有人說是佛系打法，但另外幾位參選人都是自己同志，「要對他們狼性打法嗎？」如果要用狼性、狠狠地打，不知道7月15日後會怎樣，他最在乎的是能不能在中間選民間獲得最大支持，不是否定深藍的朋友，但得到深藍選票的過程，可能丟掉淺藍支持。

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