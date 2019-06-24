反紅媒遊行 郭台銘：媒體要中間、不然無法無天

2019-06-24 12:47

〔記者林惠琴／台北報導〕台大癌醫中心醫院預計7月4日開幕，出資興建的國民黨總統初選參選人郭台銘今日到場參觀打氣，針對反紅媒遊行，他提到「媒體報導要中間，不然就無法無天」，並強調做事需要時間，現在慢慢發酵中，認為「我的民調一定會上來」。

針對反紅媒遊行，郭台銘表示，媒體報導要中間，不然就無法無天，並提到國民黨民調下跌，候選人也受累，但稱自己是打不倒、打不死，因為正義永遠是勝利。

對於蔡英文總統認為他看問題不夠全面，郭台銘則認為，蔡總統是半個經濟人，自己則是一個經濟人，如果「我看的不全面，她只有半面」，強調「我45年拚經濟、搞科技，但我想她的碰觸經濟都聽報告」，再次重申「我是實作」，並稱「有人說她是空心菜，我覺得這個形容是滿恰當的」。

面對國政願景電視發表會將登場，郭台銘直言「明天這場是我不擅長」、「真的滿緊張的」，強調12分鐘要講一件事情，不是流於口號，就流於空洞，但講多大家搞不清楚、講少深入內容不夠，如果第一場講經濟，自己有實戰經濟，只是外交官沒當過、憲法更是不熟，大姑娘上花轎實在頭一遭。

此外，郭台銘提及，民意這個東西如流水，從4月17日參選以來，不是為了競選而競選，是為了改善台灣大多數生活而競選，正在進行庶民經濟與人工智慧結合，做事需要時間，現在慢慢在發酵，認為「我的民調一定會上來、蔡英文的民調一定會下去」。

另外，對於王金平要選到底的問題，郭台銘指出，國民黨必須要弄清楚王金平為何脫黨參選？黨中央有無去慰問？如果沒有王金平的陸軍，國民黨2020要贏很難，不曉得黨中央有沒有重視這個問題？不願意見到王金平離開國民黨、變成競爭，呼籲黨中央要趕快採取相關行動。

在健康醫療議題上，郭台銘則說明，國家要健康是政治的工作，人要健康是醫師的工作，台灣有最棒的醫生，健康水準可與世界各地相較，健康產業絕對有機會變成兆元產業，自己正在草寫這些基本綱要，也想要推十大建設，將健康醫療大數據、新科技列入其中。

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