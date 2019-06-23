郭台銘拋兩個平台 汪浩怒批：又來騙年輕人選票

2019-06-23 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘，昨天拋出「高報酬率的國家基金平台」和「國際勝利組的小獨角獸平台」，讓台灣年輕人有機會出頭，但國際政治金融專家汪浩對此怒批，這根本是又來「騙年輕人選票」！

汪浩解釋，所謂「高報酬率的國家基金平台」，就是把政府各種基金委託給國際高手，以「保底抽成」的方法替國家賺錢，讓台灣各種快破產的保險得到緩解。至於「國際勝利組的小獨角獸平台」，就是創造投資、輔導、國際化三合一的新創投資鏈，讓年輕人可以走到國際的舞台上，創造100家市值1億美元的小型獨角獸公司。

但汪浩指出，郭台銘這種「保底抽成」的方法，只不過是中國私募公司騙散戶的集資概念，因為國際基金管理公司根本沒有提供「保底抽成」的服務。

汪浩又說，獨角獸企業指的是市值超過10億美元的新創公司，該名詞最早是由創投基金創辦人Aileen Lee在2013年提出，但Aileen Lee檢驗了許多軟體新創公司，發現只有0.07％的公司可以成長到市值10億美元，可見機率非常非常低。

汪浩表示，舉例來說就像是曾被當成中國獨角獸上市公司標的的「工業富聯」，上市1年以來長期跌破發行價。

汪浩最後指出，郭台銘直言若用公司角度來看中華民國政府，會是一個瀕臨破產或借債度日的公司。可是，這家公司，「自1950年以來，不是85%以上時間由國民黨在經營嗎？」

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