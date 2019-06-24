立院本週再戰工輔法 工廠聯盟重申支持政院版

2019-06-24 11:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院臨時會本週將再次協商「工廠輔導管理法」。全國臨時工廠登記聯盟今召開記者會，強調反對「硬落日條款」規定，重申支持政院版草案。聯盟召集人、彰化田園工廠協會理事長呂明炎強調，政院版是十多年來執行磨合修正後的提案，硬要落日條款入法是無視現實的提議，請立法院審慎思考。

行政院力拚在這次立院臨時會三讀「經濟五法」，但其中「工廠輔導管理法」，因政院版未明定「特定工廠登記證」落日期限引發爭議。環保團體上週痛批違章工廠就地合法將毀農滅國，要求行政院撤回草案、明訂落日期限；朝野立委也有意見，包括民進黨立委蔡培慧提出二十年落日的修正動議，時力立委徐永明也附和，立法院長蘇嘉全要求部會檢討，強調若沒有落日，業者不會積極改善，預計本周再次協商。

全國臨時工廠登記聯盟今號召新北、桃園、高雄、彰化等各地田園工廠協會，近200人赴立院召開記者會，高呼「支持院版、不做半套」、「一旦落日、永無寧日」、「百萬勞工、百萬生計」等口號。

呂明炎宣讀聲明稿表示，業者始終用共生共榮角度思考這個歷史問題，爭取修法過程中也自發串連組成協會，並強調修法過後，必定積極接受輔導與納管。

對於環團強調的二十年落日條款，聯盟持反對立場，呂明炎並進一步說明，依照目前的政院版草案，針對特定工廠規定，從環保、消防、排水到建築安全等項目，申請納管並提出改善計畫後，必須在十年內完成所有改善並取得認證，對業者已經是極大壓力。而環團要求的，是完成改善後，要在十年內取得一般工廠核可，攸關地目變更、都市計畫等層層行政作業，並非小工廠可主導。

呂明炎強調，如果按照環團要求的，在期限內無法完成就廢止登記、強制拆除已經改善的工廠，無異將不可測風險強壓在工廠身上，且二十年後，社會各界勢必再度面對一樣的難題。呂明炎重申，聯盟支持政院版草案，政院版是十多年來執行磨合修正後的提案，硬要落日條款入法是無視現實的提議，請立法院審慎思考。

民進黨立委林岱樺出席聲援並表示，落日條款是在重複死胡同的道路，從工廠第一波開放臨時登記到現在44年，問題仍然存在，就證明落日條款是無效的，難道未來要有第5波開放嗎？林岱樺說，反對落日、支持政院版，是因為政院版是強制列管、永續輔導、鼓勵合法，「真的給一條路」，希望環保和經濟在政府輔導下永續平衡經營。民進黨立委陳素月也派代表出席。

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