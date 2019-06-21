高污染工廠須輔導轉型 政院調整工輔法版本！

2019-06-21 11:53

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院在這次立法院臨時會提出「工廠管理輔導法」修正草案等拚經濟法案，要讓全台違章農地工廠有條件合法化，但環保團體擔心農地工廠就地合法化會對環境生態造成衝擊，抗議聲浪不斷，據悉，為適度回應環保團體要求，並讓中小企業安心拚經濟，行政院已委請民進黨團針對政院版工輔法修法提出修正動議，要強化對高污染工廠的管理，高污染的工廠必須強制輔導轉型，以降低對環境的衝擊。

這項修正動議已在立法院昨天的朝野協商取得共識，民進黨團另針對政院版提出另一項修正動議，即在水質保護區、河川集水區等基於環保與安全考量等經主管機關公告的區域，不能就地合法蓋工廠，以避免工廠污染水源，同時增訂直轄市等地方政府報請中央核准不宜設工廠的地區，例如台北市社子島，也不能蓋工廠，不過，後面這項修正動議朝野仍有爭議，暫時保留。

據悉，行政院為拚經濟，調整工輔法修法版本，降低爭論，以全力爭取在臨時會儘速三讀過關，已是大勢所趨，目前政院版僅微調，未來需觀察政院版調整的幅度有多大。

目前主要的爭議在於，行政院版的修法草案中，沒有明定「特定工廠登記證」落日條款，引發環保團體質疑工廠就地合法卻無落日期限，因而強烈不滿，民進黨立委蔡培慧昨在朝野協商中提出修正動議，明定任一特定工廠登記證在這次修法後20年止，失其效力。經濟部則解釋，沒有設定落日期限是因為工廠的數量很多，行政部門是以務實角度看待問題。

不過，據悉，立法院長蘇嘉全在朝野協商中，強烈建議行政部門應同意訂定落日條款，他認為特定工廠登記證如果沒有設落日期限，業者就不會積極改善，因此，要求行政部門回去檢討，對此，行政院與經濟部將進一步研商，工輔法修法最快要到下週才能實質處理。

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