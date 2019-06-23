城仲模發表回憶錄 呂秀蓮感同身受：副手難為

2019-06-23 21:07

〔記者張文川／台北報導〕司法院前副院長城仲模，今天發表回憶錄「八十歲月劄記」，書中對於「前長官」司法院長翁岳生的意見有專章著墨，也記載他與司法院長一職擦肩而過、只當副手的秘辛，今到場的前副總統呂秀蓮致詞時說，她能體會城仲模「副手難為」的心聲。

新書發表會今下午在台北市遠東國際飯店舉行，全書共632頁、50萬字，城仲模說資料主要來自2本公務日記、1本私人日記，以及手抄本、與重要人士會面後的手記，「全書盡量做到不傷害任何人」，他還笑稱這本書只使用了5分之1的資料，至於10年、20年後是否再出續集，「要看上帝的意思」。

發表會現場冠蓋雲集，許多門生、故舊、摯友皆到場祝賀，包括呂秀蓮、前行政院副院長吳榮義、前交通部長簡又新、前法務部長曾勇夫、前國安局長許惠祐、前大法官施文森、孫森焱、聯電創辦人曹興誠、前台南市長張燦鍙、前南投縣長彭百顯等。

呂秀蓮說，城仲模的台灣意識強烈而深邃，美麗島事件後朝野一片喊殺喊打，城仲模不願趨炎附勢、拒絕連署，有才情、有見識，與他還有個共同點「副手難為」，在司法院擔任副院長時有志難伸，但「第一名就像伸出來的釘子，大家都要打你」，能當第二名也是一種福氣。

城仲模自述，小學二年級時老師教唱「長城謠」，歌詞中有「長城外面是故鄉」，他身為班長帶頭舉手抗議「長去死啦」，認為故鄉在台灣，不是在長城外；初中三年級時，代表學校參加台南市獨唱比賽，唱「滿江紅」，老師教他把歌詞改成「壯志飢餐豬毛肉、笑談渴飲俄寇血」，搭配誇張激昂的手勢，果然勇奪冠軍，「這是我這輩子唯一的一次公開詐騙」。

城仲模並在書中揭秘，1998年11月24日他在法務部長任內時，因時任司法院長施啟揚因司改問題面臨下台，他至官邸會見時任總統李登輝，和李討論後，李告知由城仲模接任院長，但幾天後再次見面，李告知因國民黨高層堅持要由黨提攜栽培的人選翁岳生接院長，城只好退居副院長。

書中以專章記述城仲模對翁岳生的意見，一連串標題都很辛辣：「翁院長惹出無以數清的案子、以院長之尊不知如何擔任會議主席、突下重手懲處行將退休的資深法官、執意普設卡拉OK、花錢打廣告意圖扭轉司法形象、為保官位自知能力未逮也來把玩轟轟烈的司改大戲、主導的五三○釋憲案被釘成滿頭包、司改績效負面傳聞驚動國家正副元首、司改成果之一是釀成司法人員大量辭職潮」等等。

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