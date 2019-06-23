反紅媒群眾擠爆凱道 天氣溼熱3人不適送醫

2019-06-23 17:32

〔記者姚岳宏／台北報導〕網紅「館長」陳之漢和時代力量立委黃國昌號召群眾，今天上凱道參與「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」，儘管天候不佳，仍有數萬名民眾響應參加，過程中雨勢不斷，許多民眾需打傘及穿雨衣，由於天氣潮濕悶熱，有民眾感到不適求助119，北市消防局將其中3人送醫，意識均清醒，暫無大礙。

消防局指出，統計至下午5時止，共接獲救護案件6件，其中送醫3件，1件重複報案，1件報案者取消報案，1件在消防救護員到場後，表示稍微休息後狀況好轉，拒上救護車，不願離開現場，由現場友人及員警協助照看。

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